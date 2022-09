Emergenza rifiuti al Pigneto, Caliste: “Gravi rischi per la salute pubblica”

Mancanza di sicurezza e degrado nel V Municipio. Si sentono abbandonati i residenti del Pigneto che versa in condizioni di evidente incuria.

Paura per la salute pubblica

Ad aggravare la situazione sono i rischi per la salute pubblica legati al cumulo di rifiuti che si trovano per strada, sui marciapiedi, ma anche all’erba alta che sputa fuori anche dal cemento oltre alla presenza in ogni dove di siringhe usate.

Insomma lo stato di abbandono è visibile e i cittadini del V Municipio lo hanno documentato con fotografie che hanno postato sul profilo facebook “Dillo a Noi Roma”.

Interviene il presidente Caliste

Questo stato di degrado preoccupa e spaventa chi abita al Pigneto. Il tema è scottante ed estremamente sentito da tutti. E sull’argomento anche il presidente del V Municipio, Mauro Caliste, è intervenuto con diversi post. In uno tra tanti sottolinea: “Siamo consapevoli che da alcuni giorni la situazione in merito alla sicurezza, sull’isola pedonale, sta subendo dei cambiamenti rispetto a quanto già noto.

Per questa ragione, come amministrazione municipale, abbiamo sollecitato le forze dell’ordine a monitorare maggiormente l’area.

Ho chiesto, per le prossime ore, un incontro con tutte le autorità competenti in modo da avere informazioni puntuali e così da adottare conseguenti misure”.

Cittadini pronti a collaborare contro il degrado

Un post che ha trovato d’accordo molti residenti che non intendono restare inermi, ma anzi qualcuno commenta dichiarando: “Resistiamo perché qui c’è nonostante tutto un bel tessuto sociale, fatto di persone che vogliono contribuire e contrastare il degrado”. C’è volontà di migliorare e di far crescere il quartiere. Un grande senso di appartenenza e desiderio di superare le difficoltà tutti uniti per uno scopo comune.