Epifania 2023 a Roma, la Corsa del Giocattolo al Pincio: orario e come partecipare

La presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli parteciperà domani, 6 gennaio, alla 45esima edizione de “La corsa del giocattolo” che andrà in scena sulla Terrazza del Pincio a Villa Borghese. Si tratta di una manifestazione non competitiva di 5 km aperta a tutti.

La Corsa del Giocattolo al Pincio per l’Epifania 2023 di Roma

Per partecipare basterà donare un giocattolo anche usato in buono stato. Partenza prevista alle ore 11. “Sarà un piacere prendere parte nel giorno dell’Epifania, festa da sempre dedicata ai più piccoli, ad un’iniziativa che ha un bellissimo ed importante obiettivo. Insieme a tanti cittadini raccoglieremo giocattoli che, attraverso la Croce Rossa, saranno consegnati ai bambini degli Istituti per l’Infanzia abbandonata e ad alcuni reparti pediatrici degli ospedali romani. Roma è città generosa che sa esprimere sempre solidarietà anche con gesti semplici. Sono certa che attraverso questo significativo appuntamento riusciremo a regalare un sorriso a tanti bambini. Un ringraziamento a chi da anni porta avanti con passione questa manifestazione”, afferma la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

Ancora una volta, Roma e la sua Amministrazione hanno voluto ripercorrere quelle tradizioni che hanno scolpito la storia di questa Città immortale. Tra queste, la più emozionante e bella è sicuramente il dono della famosa calza della Befana ai bambini. Nella tradizione romana, nessun bambino era escluso da tale regalo, guardando poi con particolare attenzione a quei figli provenienti dalle famiglie meno abbienti. Infatti, oggi come ieri per intenderci, tanti genitori non riescono a fare i regali di Natale ai propri bambini.

Questo, non solo per le dinamiche di stipendi bassi, unito poi alle dinamiche di una crisi economia che ha rialzato i prezzi di qualsiasi cosa: compresi i regali da mettere sotto l’Albero di Natale. La tradizione vuole allora che le persone romane, contraddistinte dal buon cuore, portino un dono da dare ai bimbi meno fortunati, per dargli la gioia di aver trovato un balocco sotto le feste natalizie.