Eugenio Fini, morto l’avvocato di carabinieri e poliziotti: si occupò dei casi Cucchi e Narducci

In queste ore, come comunicato dai familiari, è venuto a mancare l’avvocato Eugenio Fini. Il legale era molto famoso a Roma, operando la difesa delle Forze dell’Ordine, in particolare quelle dei Carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato. Proprio riguardo alle Forze dell’Ordino, si occupò della loro difesa legale all’interno dei casi legati a Stefano Cucchi e il caso Narducci.

Eugenio Fini, la morte del noto legale

L’avvocato Eugenio Pini, 53 anni, è mancato nel pomeriggio del 21 gennaio, dopo una lotta contro un brutto male. Era ricoverato presso il Campus Biomedico di Roma, presso il quale sarà allestita la camera ardente che sarà aperta a partire dalle ore 9.00 di martedì 24 gennaio 2023. Le esequie dell’avvocato Eugenio Pini si terranno martedì 24 gennaio alle ore 12.00 presso la chiesa di San Saba in Roma Sita in piazza Gian Lorenzo Bernini.

Romano, classe 1970, lascia la moglie, Marion Kristine Verdi medico chirurgo anestesista presso il Policlinico Umberto I e tre figli. Laureato in Giurisprudenza, oltre alla professione forense era anche docente di Tecniche investigative presso la Facoltà di Giurisprudenza – Indirizzo Criminologia, dell’Università degli Studi ECampus di Roma. L’avvocato Pini ha conseguito la laurea in legge e, mentre si preparava per il concorso in magistratura, ha vinto il concorso nella Polizia di Stato, animato da un grande senso di giustizia e legalità.

La difesa legale degli uomini in Divisa

In merito, i familiari ne ricordano: “Resosi conto che molto spesso gli uomini in divisa sono le vere vittime, quelle silenziose e di cui nessuno parla, lascia la divisa e consegue l’abilitazione alla professione forense, schierandosi non da una parte, bensì dalla parte del giusto. Legalità e Giustizia sono state le colonne portanti del suo percorso di vita e professionale, con uno sguardo alla sicurezza e al mondo delle Forze dell’Ordine verso il quale ha speso buona parte della sua carriera. Era infatti il punto di riferimento legale di primarie organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e di associazioni di categoria”.

Proseguono nel ricordo: “E’ stato il legale difensore in molti processi a carattere nazionale, come i casi Cucchi e Narducci“. L’avvocato Eugenio Pini era anche il legale di importanti società italiane e straniere, oltre che di molti personaggi noti. Impegnato nel sociale, era il presidente dell’associazione Legalità e Sicurezza, si occupava di difesa e tutela delle donne vittime di violenza ed era anche legale del Centro Nazionale contro il bullismo “Bulli Stop”, che ha lo scopo di contrastare il bullismo in tutte le sue forme.