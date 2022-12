Facciamo Festa a Roma, gli eventi per il Natale in 4 piazze: ecco dove, orari e i programmi completi

Quattro piazze del centro di Roma diventano luoghi dove festeggiare il Natale, tra teatro, laboratori, letture e concerti, e allo stesso tempo presidi istituzionali contro il degrado. Questo il senso dell’iniziativa “Facciamo Festa”, una delle manifestazioni natalizie organizzate dal Municipio Roma I Centro, che si aprirà l’8 dicembre per concludersi il 6 gennaio 2023, giorno dell’Epifania.

La Festa di Natale nelle quattro piazze di Roma

I luoghi scelti dall’amministrazione municipale, che ha coinvolto le associazioni del territorio tramite un avviso pubblico, ricadono in quattro distinti quadranti del territorio: largo Agnesi, piazza Mastai, piazza Cavour e piazza della Chiesa Nuova. Qui si terranno eventi di vario tipo: a largo Agnesi, nei pressi del Colosseo, il programma prevede, ad esempio, lo spettacolo teatrale ‘Il Natale di Giamburrasca’, una caccia al tesoro natalizia, un laboratorio di danza e percussioni africane per ragazzi, ed ancora: la sfilata di moda uncinettine, laboratori di giocattoli e il presepe vivente itinerante. L’associazione capofila è ‘The Way to the Indies’.

Fitto il programma anche a piazza Cavour, dove le attività saranno coordinate dall’associazione ‘Centro Ottava’: si va dal Laboratorio itinerante teatrale intergenerazionale alla maratona di lettura di gialli e horror per grandi e piccoli. Ed ancora: ecco il concerto JazzXmas Song, le visite guidate in centro mentre il 25 dicembre, per i più piccoli, è atteso l’arrivo di Babbo Natale. Piazza Mastai, dove li vari eventi saranno coordinati dallo ‘Spazio Libero Soc. Coop Arl’, ospiterà, poi, molti giochi in piazza e letture natalizie mentre piazza della Chiesa Nuova spettacoli teatrali, jam session musicali, la rievocazione della nascita di Gesù l’11 dicembre, e una tombolata natalizia. Qui l’associazione capofila è ‘Teatro Trastevere’.

Il commento del I Municipio capitolino

“Vogliamo che il territorio del Municipio Roma I Centro – ha commentato la Presidente Lorenza Bonaccorsi– sia sempre più aperto alla nostra comunità, alle cittadine, ai cittadini, alle bambine e ai bambini. Per farlo crediamo che la cultura, in questo caso declinata al Natale, sia la migliore scelta. Gli spazi urbani che sono interessati da eventi culturali sono luoghi vivi, più sicuri e diventano anche un antidoto al degrado. La cultura, la tradizione e la festa invaderanno, quindi, quattro luoghi speciali del nostro territorio creando le condizioni per presidiare simbolicamente splendide piazze, alcune delle quali purtroppo percepite spesso come luoghi un po’ abbandonati a se stessi”.

“’Facciamo Festa – ha aggiunto l’assessora municipale alla Cultura, Giulia Silvia Ghia – è un modo per lavorare con il territorio, sul territorio e per il territorio. Fondamentale per la riuscita del progetto è stato, infatti, creare una rete con le varie associazioni coinvolte che non solo saranno protagoniste degli spettacoli ma lavoreranno con noi per la cura di questi splendidi luoghi”.