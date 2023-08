‘Gli ho preso due gomme e non si ferma’: il video dell’inseguimento all’uomo che voleva far esplodere il Vaticano

Roma. Momenti concitati ieri a seguito di un folle inseguimento da parte della polizia. Il video dell’accaduto è finito subito in rete ed al suo interno il linguaggio degli inseguitori è pesante. Tuttavia, i loro comportamenti non cedono ai nervi e restano prudenti. Tutto è cominciato quando un uomo di 53 anni farneticato di avere un mezzo pieno di esplosivo per far esplodere il Vaticano.

Il video del rocambolesco inseguimento ieri a Roma

L’inseguimento del camion gru con a bordo il 53enne è durato più di un’ora. La tensione era decisamente alta. Alle “calcagna” dell’uomo una ventina di volanti ed un elicottero. Operazione che è poi culminata con un arresto a dir poco rocambolesco e degno di un film. Le immagini dell’inseguimento sono finite subito in rete, nell’iconica pagina Welcome To Favelas. “Guarda come gli abbiamo sparato alle gomme”, “gli ho preso due gomme e non si ferma”, queste alcune espressioni che è possibili udire nel corso del video. Poi, le urla: “Gli abbiamo scaricato un caricatore”, “Occhio fa il panico, attenzione c’è il semaforo rosso”. La rabbia si fa sentire: “Accappottati b******o”, ed anche la paura non manca: “Mo’ di fanno male, mo’ si fanno male”. Poi le soluzioni più estreme: “Guida tu che gli salto sul camion”.

La prudenza e l’arresto

I poliziotti sono costretti a prendere le armi mano ma, come già detto, al di là delle loro parole si comportano in maniera prudente: “Lo intimidisco, tranquillo, ha la sicura”. “Spara, no occhio ci stanno i colleghi” dice l’altro e poi, ancora: “C’è la gente non fa c*****e. Parole che mal si conciliano con la divisa ma che fanno solamente da sfondo all’azione, dove – nonostante gli attimi concitati vissuti nel cuore della Capitale – nessuno si è fatto male e l’uomo che ha seminato il panico è stato poi arrestato.