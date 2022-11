Guidonia, devastante incendio al campo nomadi: rifiuti tossici dati alle fiamme

Questa notte è stata un inferno per gli operatori dei Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno preso d’assegno diversi settori della Capitale, ma non solo. Roghi, fiamme, incendi di diverso tipo si sono susseguiti sull’intero territorio anche limitrofo, nella notte tra il 15 e 16 novembre. E per diverse ore. Nella forbice di tempo che va dalla mezzanotte alle 9.00, su tutto il territorio di Roma e provincia, le forze antincendio non hanno avuto nessuna tregua. Tra gli incendi più devastanti e gli interventi più difficile che si sono verificati nelle ultime ore, da segnalare quello su Guidonia, in cui gli operatori sono stati impegnati sino alle prime luci dell’alba. Un cumulo do rifiuti al campo nomadi di Via Albuccione è stato dato alle fiamme. Bruciati rifiuti di ogni tipologia, anche potenzialmente tossici per la salute umana. Le fiamme hanno preso il sopravvento e ci sono volute diverse ore per poter sedare.

Roma, colpo grosso nell’area di servizio: bottino da 10.000 euro tra Gratta e Vinci e sigarette

Incendio devastante a Guidonia

Nel dettaglio, il totale degli interventi ammonta a 40 di cui n.12 per danni d’acqua e n.11 per alberi e rami caduti, in cui nessuna persona è rimasta ferita. Rilevante, come già anticipato ad inizio articolo, è stato l’intervento delle 23,50 a Guidonia, via Albuccione, in prossimità del campo nomadi. Qui diverse squadre VVF (n.2 Aps e n.4 autobotti) hanno lavorato per l’incendio di rifiuti di vario genere. Quando gli operatori sono arrivati, le fiamme erano già molto alte e ampiamente fuori controllo, per questo le operazioni sono durate più del tempo previsto. Per fortuna, nessuna persona è rimasta ferita nella dinamica incendiaria, mentre le fiamme sono quasi completamente estinte, sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento, per rendere la zona completamente al sicuro e senza rischi ulteriori di ricadute. Una nottata davvero difficile.