Incendio in una società di trasporti: 9 auto divorate dalle fiamme

Nove le auto divorate dalle fiamme a seguito di un incendio che ieri ha interessato il cortile di una società di trasporti. Attualmente non è chiaro cosa possa aver scatenato il rogo, in corso le indagini dei carabinieri per fare luce sull’accaduto.

Incendio nel cortile di una società di trasporti

L’incendio si è sviluppato ieri pomeriggio intorno alle 19. Siamo a Fiano Romano, una cittadina in provincia di Roma, quando le fiamme hanno lambito il cortile di una società di trasporti. Al suo interno erano parcheggiate 9 auto in attesa di esser riparate. Per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco. Attualmente, come detto, la causa del rogo non è chiara. Non sono state infatti trovate dalle autorità né taniche né ulteriori elementi in grado di determinare con maggior precisione le cause dell’incendio. Non è infatti esclusa la natura accidentale dello stesso. Indagini in corso da parte dei carabinieri.