Maxi incendio a Sonnino, bruciano cinque automobili nella notte

Un maxi incendio è divampato nella notte appena trascorsa a Sonnino. A bruciare cinque automobili, ma le cause sono ancora incerte.

Incendio a Capo Croce: prendono fuoco cinque auto

I fatti sono accaduti intorno a 00.30 di questa notte 4 novembre 2022. Nel comune di Sonnino a Capo Croce sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Latina, a seguito di una segnalazione di incendio. Sul posto anche la squadra territoriale vigili del fuoco di Terracina, che constatava la presenza di un importante incendio di circa 5 auto all’interno di un area all’aperto e circoscritta.

Indagini in corso per stabilire la natura dell’incendio

Subito iniziavano la operazioni di spegnimento. Per domare le fiamme è stato necessario l’invio sul posto anche di un’ autobotte, dal Comando di Latina, per ulteriore rifornimento idrico. Successivamente, in stretta collaborazione con i Carabinieri, è stata effettuata un’ ispezione dei luoghi per cercare elementi utili a stabilire le cause che per ora sono sconosciute. Fortunatamente non si sono registrate persone coinvolte.