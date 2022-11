Roma, paura a Villa Borghese: le fiamme divorano due strutture in legno

Roma. Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri, nella Capitale, presso il Villa Borghese: due strutture in legno che si trovano nei pressi sono andate completamente a fuoco, generando panico e scompiglio nella zona. Le due strutture sono da tempo adibite a luogo di ricovero per animali, usate come dormitori di fortuna. Le cause che hanno innescato l’incendio sono ancora tutte da chiarire, e l’intervento dei Vigili del Fuoco si è rivelato provvidenziale per l’inibizione delle fiamme che potevano estendersi anche nella zona circostante.

Incendio vicino Villa Borghese

La segnalazione in centrale è arrivata nella giornata di ieri, mercoledì 2 novembre, intorno alle ore 19:15, quando la Squadra VVF 1/A, con l’ausilio dell’autobotte AB/9, è intervenuta in Viale del Muro Torto all’interno di Villa Borghese ingresso galappatoio: due strutture in legno impiegate come ricovero per animali sono state assediate dalle fiamme per cause al momento sconosciute. Le fiamme erano già abbastanza alte quando gli operatori sono intervenuti sul posto. Per fortuna non sembrano esserci persone coinvolte nell’incidente. Dopo le operazioni di spegnimento, la Polizia di Stato ha messo sotto sequestro l’area interessata dal rogo per poter svolgere i rilievi e le indagini.