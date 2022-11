Santa Severa, perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: mamma e 4 figli trasportati in ospedale

Incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale Santa Severa-Tolfa, dove una donna ha perso il controllo dell’auto con a bordo i suoi quattro figli ed è finita fuori strada.

Incidente sulla Santa Severa-Tolfa: mamma e 4 figli feriti

Il sinistro è avvenuto intorno alle 14:30 di oggi 3 novembre 2022 sulla Strada provinciale Santa Severa-Tolfa. Una donna ha perso il controllo dell’auto ed è finita fuori strada per cause ancora in corso di accertamento. A bordo dell’automobile viaggiavano i quattro figli della donna, che sono usciti dalle lamiere con l’aiuto dei soccorsi. Nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Civitavecchia e i sanitari del 118, che hanno aiutato la donna e i figli ad uscire dall’automobile in panne. Sul luogo anche la Polizia locale per i rilievi del caso. Le persone coinvolte sono state tutte trasportate all’Ospedale di Civitavecchia con più ambulanze.