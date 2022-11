Schianto sul GRA tra due auto davanti all’autogrill: c’è un ferito grave

Attimi di paura ieri sera sul Grande Raccordo Anulare di Roma teatro di un brutto incidente tra due autovetture. Lo scontro è avvenuto intorno alle 22.00 in carreggiata interna all’altezza dell’autogrill Casilina. Due le persone rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale Anas, i sanitari del 118 e la Polizia Stradale.

Incidente sul GRA ieri 2 novembre

Il sinistro si è verificato esattamente all’altezza del km 36+000. Due i feriti di cui uno in codice rosso. Ingenti le ripercussioni al traffico con code dalla Prenestina. Per consentire le operazioni di soccorso la strada è rimasta parzialmente chiusa con transito consentito solo dalla rampa di accelerazione dell’area di servizio Casilina. Intorno alle ore 23:30 la carreggiata è stata poi completamente riaperta.

Sinistro e auto a fuoco in Via di Bravetta

Sempre ieri sera, mercoledì 2 novembre, un altro grave incidente si è verificato sempre a Roma, in Via Camillo Serafini all’incrocio con Via di Bravetta. In questo caso nello scontro una delle auto coinvolte ha preso fuoco. Le persone ferite a causa della collisione tra i veicoli coinvolti, sono state assicurate alle cure del 118. Sul posto la squadra 7/A del distaccamento di Ostiense e un’autobotte dei Vigili del Fuoco.

