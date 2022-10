Roma, nuovo blitz degli attivisti per il clima: traffico bloccato per le proteste

Roma. Ancora un blitz da parte degli attivisti per il clima in città. Come sempre le proteste hanno congestionato il traffico mattutino generando non pochi disagi per la viabilità. A partire dalle 8,15 gli attivisti sono entrati in azione sulle strade capitoline per le loro proteste con l’intento di smuovere le coscienze sociali sulla delicata questione del clima. Si tratta nello specifico del gruppo Ultima Generazione che hanno puntato direttamente al loro obiettivo sul Viadotto della Magliana per iniziare le loro proteste.

Proteste e traffico bloccato a Roma

Ma, come al solito, le proteste, seppur lecite, non hanno mancato di creare un profondo disagio tra i tanti utenti del traffico che a quell’ora stavano dirigendosi a lavoro. In totale ben 6 persone a protestare su strada con tanto di striscioni e giubbotti catarifrangenti. Il blocco del traffico ha inevitabilmente richiesto l’intervento della Polizia di Stato e Locale immediatamente giusti sul posto per sciogliere la matassa. Dopo qualche protesta e qualche ingiuria da chi era in ritardo per il lavoro, tutto poi è ritornato alla normalità.