Roma, gli attivisti bloccano (di nuovo) il GRA: automobilisti furiosi

Avevano annunciato una settimana di ‘blocchi’ e, in effetti, questo è quello che stanno facendo. Protagonisti sempre gli attivisti, gli ambientalisti che anche oggi hanno deciso di bloccare il Grande Raccordo Anulare, una delle arterie principali della Capitale. E hanno pensato bene, per creare disagio, di farlo proprio in un orario di punta, quello in cui sono tantissimi gli automobilisti che devono raggiungere il posto di lavoro.

Ambientalisti bloccano il Raccordo tra Bufalotta e Tiburtina

Con le gambe incrociate, seduti in strada, i manifestanti stanno continuando a gridare con tanto di cartelloni e slogan tutta la loro rabbia e il loro dissenso. “Basta Gas e Basta Carbone” – dicono a gran voce, perché gli attivisti non si fermeranno finché il Governo non bandirà un nuovo progetto di estrazione di combustibili fossili.

Ma la rabbia è anche degli automobilisti, che sono furiosi perché la manifestazione sta mandando in tilt il traffico: pochi giorni fa, infatti, dalle auto si era alzato un ‘coro’ con frasi tipo: ‘C’avete rotto, annate a lavorà’.Ma a quanto pare, questo non è bastato a fermare la protesta degli ambientalisti. Che hanno deciso di scendere in strada, di bloccare i mezzi. Ancora una volta, la seconda in questa settimana.

Alessandro Gassmann al fianco degli attivisti

Se da una parte gli automobilisti sono stanchi e non riescono a trovare nulla di ‘buono’ in queste proteste, che ai loro occhi rappresentano solo un disagio, dall’altra il noto attore Alessandro Gassmann non ha avuto dubbi e si è schierato con gli attivisti, con un tweet sui social che ha fatto accetta di like, commenti e condivisioni.

“Tutto il mio appoggio all’azione degli attivisti e a tutte le azioni pacifiche che verranno messe in atto perché dalle parole i governi passini ai fatti. La battaglia ai cambiamenti climatici non può più essere rimandata”. E, in effetti, le proteste non le stanno ‘rimandando’ perché sono sempre più frequenti.

Tutto il mio appoggio all’azione degli attivisti di @XrItaly ed a tutte le azioni pacifiche che verranno messe in atto perché dalle parole i governi passino ai https://t.co/iKzsAXAisT battaglia ai cambiamenti climatici NON può più essere rimandata. #ClimateActionNow 🌳🌳🌳 pic.twitter.com/RnUF6QujKw — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) June 17, 2022

Caos sul GRA: la situazione del traffico

Sul Grande Raccordo Anulare al momento si registrano code tra Bufalotta e Tiburtina per la manifestazione non autorizzata, traffico in carreggiata interna. A questo si aggiunge anche un incidente all’altezza della Pontina, con automobilisti incolonnati tra Appia e Pontina in carreggiata interna.

Foto di repertorio