Caos sul GRA: ambientalisti bloccano il raccordo, traffico in tilt (FOTO)

Nuova settimana, nuovo blocco. Lo avevano annunciato gli ambientalisti di Ultima Generazione e dalle parole questa mattina sono passati, per l’ennesima volta, ai fatti: molti di loro in questi momenti stanno bloccando il Grande Raccordo Anulare. E la settimana per i pendolari non inizia certo nel migliore dei modi perché automobilisti e centauri sono fermi in coda, incolonnati: a terra, sull’asfalto, c’è chi protesta seduto e impedisce il passaggio.

Cosa sta succedendo sul GRA

Seduti a gambe incrociate sul Grande Raccordo Anulare gli attivisti stanno continuando la loro protesta. Giubbotto catarifrangente, cartelloni gialli e tanto di slogan ‘No gas, no carbone‘. E se loro manifestano e urlano tutto il loro dissenso, dall’altra parte a ‘urlare’ sono gli automobilisti, proprio come era successo già pochi giorni fa quando in coro si erano alzate frasi tipo: ‘C’avete rotto, annate a lavorà’.

Ma a quanto pare, questo non è bastato agli ambientalisti che stamattina hanno bloccato (di nuovo) il GRA, una delle arterie principali della Capitale. E hanno deciso di farlo di lunedì, in un orario di punta, quando c’è chi va al lavoro.

Caos tra Boccea e Roma Fiumicino

Per via della manifestazione le code sono in aumento tra Boccea e Roma Fiumicino, in carreggiata esterna.

(Foto dal profilo IG di Ultima Generazione)