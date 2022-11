Paura a Rocca di Papa, vasto incendio distrugge un intero magazzino

Paura nel pomeriggio a Rocca di Papa. Un magazzino è andato completamente, avvolto dalle fiamme. Ma soprattutto, la paura che qualcuno potesse trovarsi ancora all’interno durante il terribile incendio che ha finito per distruggere tutta la dimora. Per fortuna l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo e nessuna persona è rimasta coinvolta dalle fiamme. Il fatto si è verificato nelle ultime ore della giornata odierna, giovedì 10 novembre 2022. Ecco cosa è successo.

Vasto incendio a Rocca di Papa oggi

Intorno alle ore 13,24 di oggi, giovedì 10 novembre, una chiamata d’emergenza è arrivata alla centrale dei Vigili del Fuoco: la segnalazione parlava di un vasto incendio localizzato nel Comune di Rocca di Papa, precisamente in Via di Frascati, numero civico 86. Immediatamente la squadra VVF di Marino (15/A) ha risposto all’appello e si è diretta verso il luogo dell’incendio con il supporto di un’autobotte (AB12 ): le fiamme avevano completamente avvolto un magazzino adibito a deposito di materiali elettrici. Certo, complice anche il materiale che vi si trovava all’interno, l’incendio non dava segni di cedimenti, al contrario aumentava a dismisura. Per questo le operazioni sono state molto delicate. Per prima cosa si è cercato di capire se vi fosse qualcuno rimasto intrappolato all’interno, e dopo un primo attento sopralluogo, per fortuna, si è scoperto che nessuno era in pericolo di vita in quel momento.

Un intero locale distrutto dalle fiamme

Poi si è passati all’incendio vero e proprio: il locale, grande circa 100 mq, è stato completamente distrutto dalle fiamme, le quali però sono state sedate dagli operatori dopo qualche tempo. Al momento sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno scaturito l’incendio. Sul posto, per supporto alle operazioni, il personale del 118 e le Forze dell’Ordine competenti.