Roma, devastante incendio a Villa Massimo: distrutta la casina, fiamme e fumo a ridosso delle abitazioni (FOTO E VIDEO)

Devastante incendio questa notte in via di Villa Massimo, a Roma, nel quartiere Nomentano. Il rogo ha completamente distrutto la “Casina”, la struttura – ormai abbandonata da 5 anni – che un tempo era adibita a locale pubblico, all’interno del parco.

Incendio nel parco pubblico

L’incendio è scoppiato intorno alle ore 2.10. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco (1/A, 3/A, AB/9, AB/10, AB/12) più Gos capo turno e funzionario di guardia. Presenti anche gli agenti della Polizia di stato, per appurare la natura del rogo. L’incendio ha completamente distrutto il chiosco e alcuni fabbricati in legno ormai in disuso, situati all’interno del parco pubblico, di fronte a Villa Torlonia. Fortuantamente nessuna persona è rimasta ferita.

L’intera struttura, grande circa 400 metri quadri, è stata distrutta dal fuoco. L’irraggiamento dell’incendio e il fumo che si sono sviluppati hanno recato alcuni danni ad una palazzina a ridosso dall’area coinvolta.

Il Comitato di Quartiere

“La struttura è stata completamente distrutta. Quello che temevamo è successo. Avevamo denunciato più volte il degrado in cui si trovava questo immobile di proprietà pubblica, lasciato all’abbandono dal 2017”, ha commentato Emanuele Iannuzzi, del CdQ Viva Villa Massimo. “Questo è ciò che accade quando le istituzioni latitano e lasciano situazioni di pericolo di questo tipo. E adesso si è verificato questo incendio. C’erano fumo e fiamme altissime, che arrivavamo fino alle case. Il bagliore si è visto in tutto il quartiere. Ci auguriamo che questo serva a dare la scossa alle istituzioni affinché cose del genere non accadano più e che questo spazio venga recuperato e dato in gestione, in modo che i cittadini del quartiere abbiano un servizio di ristoro e un servizio igienico che manca ai bambini e a tutti frequentatori della villa”.