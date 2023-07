Invasione di rettili, gli innumerevoli avvistamenti: stanno colpendo questa regione

Da qualche giorno la Capitale sembra sia stata invasa da rettili, visto che sono state registrate molti avvistamenti di rettili A Roma.

In questi giorni a Roma, sono aumentati gli avvistamenti e le segnalazioni di rettili selvatici per le vie della Capitale. Il numero elevato di segnalazioni, ha fatto scattare una sorta di allarme rettili. L’associazione per la tutela degli animali, ha confermato che si tratta di un fenomeno in crescita. A tal proposito, va precisato che purtroppo non esiste un vero e proprio servizio in grado di occuparsi del recupero e tutela della faina selvatica.

Emergenza fauna selvatica nelle città

Quello della fauna selvatica in città, è una problematica seria che va affrontata e gestita nel modo corretto. La presenza di animali appartenenti alla fauna selvatica all’interno delle città, in quasi anni è notevolmente aumentato. Si tratta di cinghiali, serpenti, falchi, cervi, ratti o lupi, che si spingono fino alle città in cerca di cibo.

Si tratta di specie molto adattabili, che nelle città trovano cibo e rifugio. Vi sono alcuni rapaci che hanno colonizzato intere aree delle città. Gli animali selvatici, sono animali abbastanza riservati, che non sono abituati all’uomo. In caso di avvistamento in città, occorre contattare la Protezione animali o i Vigili del fuoco.

Alle porte di diverse città italiane, sono stati avvistati diversi animali selvatici. Questa problematica potrebbe causare disagi all’ordine pubblico e incidenti. Per fronteggiare la situazione, si devono recuperare tali animali e ricollocarli nel loro habitat.

Sicuramente con lo scarseggiare di cibo nel loro ambiente naturale, gli animali selvatici vanno a cercare altrove le loro prede. Gli animali che in genere non si trovano in città, vengono sempre più attratti dai rifiuti urbani.

Rettili nella città di Roma

In base a quanto ha dichiarato il presidente di Earth, la presenza dei rettili in città è in aumento. Il loro compito è quello di stabilire la specie di serpente, e nei casi che si tratti di rettile pericoloso occorre avvisare la Protezione civile.

Se si nota un rettile in qualche zona ombreggiata, occorre avvertire le autorità competenti. In ogni caso mai maltrattare un animale, inoltre va specificato che i rettili sono protetti e ucciderli costituisce un reato.

In base a quando ha reso noto Earth, che si occupa della tutela e dei diritti degli animali, le denunce per avvistamento di serpenti a Roma sono state oltre la sessantina. Nel caso di Roma, la presenza di grandi parchi e dei fiumi, facilita la presenza elevata di fauna selvatica.

Si può affermare che Roma oltre a essere invasa dai rifiuti è invasa pure dai serpenti. La Capitale è una delle città più verdi del Paese, quindi è molto probabile che i vari animali selvatici, come gli istrici, i cinghiali, i gabbiani o le volpi si spingano verso la città.

I rettili che sono stati avvistati per le vie di Roma, bisce o altro, spesso sono animali abbandonati o che sono scappati dai loro padroni. I rettili che invece si sono allontanati dalla loro zona verde, vanno identificati e poi catturati e rilasciati.

I rischi legati agli animali selvatici in città

Gli animali appartenenti alla fauna selvatica, che più comunemente vengono avvistati in prossimità delle grandi città Italiane, sono diversi tipi di mammiferi, uccelli e rettili, che in città trovano molte risorse alimentari.

Per quanto riguarda i rischi collegati alla presenza di animali selvatici nei contesti urbani, va detto che il primo è di certo la possibilità di danni a cose e persone. Un altro problema, è la paura smisurata e a volte ingiustificata che l’uomo nutre verso gli animali, che vengono visti come pericolosi.

Un ulteriore problema connesso alla presenza di animali selvatici in città, è il rischio di malattie per l’uomo. La soluzione migliore per contenere e abbassare, la presenza di fauna selvatica in città, consiste nel ridurre i rifiuti urbani.

Gli animali selvatici sono attratti dagli scarti e dai rifiuti, che per loro costituiscono una fonte di cibo. Per frenare il forte richiamo di animali in città, si dovrebbe gestire meglio la questione dei rifiuti.