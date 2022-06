Latina, viola il divieto di avvicinamento e perseguita una sua conoscente: arrestato

La violenza sulle donne è all’ordine del giorno. E purtroppo, questa non è una storia nuova e neanche l’ultima. Il molestatore in questione era già sottoposto al divieto di avvicinamento quando ha iniziato, per l’ennesima volta, a molestare una sua conoscente perseguitandola e privandola di poter vivere liberamente.

Le indagini della questura

Ieri, Giovedì 23 Giugno 2022, gli agenti della Squadra Volante di Latina hanno sottoposto agli arresti domiciliari l’uomo responsabile delle diverse molestie. La vicenda, esaminata attentamente dai poliziotti della Questura, coordinati dal Procuratore Aggiunto di Latina Dr. Carlo Lasperanza, è molto chiara. L’uomo, già gravato da un provvedimento di divieto di avvicinamento, in due settimane, ha trasgredito agli obblighi, continuando a seguire la donna ed evidenziando pertanto la sua incapacità ad interrompere le proprie azioni illecite. Il G.I.P., condividendo le argomentazioni della Procura e ritenendo concreta la pericolosità dell’uomo, ha confermato l’arrestato.