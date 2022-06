Mistero a Latina, trovati un fegato e un rene in mare: si indaga su tre uomini scomparsi negli ultimi giorni

Continua il mistero a Latina. Dove, due giorni fa, nel mare di Foce Verde, un bagnante ha fatto una scoperta a dir poco macabra. Si trovava a pochi metri dalla riva, nuotava tranquillamente, ma qualcosa ha attirato la sua attenzione. Quel qualcosa che galleggiava in maniera insolita, era un fegato.

E poi, nello stesso punto, ha trovato anche un rene. Ma la storia non è finita. Perché più passano le ore, più l’episodio diventa un vero e proprio giallo. Infatti, gli investigatori avrebbero spostato le indagini su tre uomini scomparsi proprio negli ultimi giorni.

Cos’è successo a Foce Verde, Latina

Immediatamente dopo la scoperta del fegato, il bagnante ha chiamato gli uomini della capitaneria di porto locale. L’organo è stato affidato a un medico legale ma ancora, non è chiara la sua natura. E poi la storia è diventata più complicata.

Dopo neanche 12 ore, lo stesso bagnante, ha trovato un rene. La procedura la stessa. Stava nuotando e ha visto qualcosa di insolito. Ha chiamato la Guardia Costiera, che ha recuperato la massa che ha le sembianze di un rene e proceduto a tutte le analisi. Anche in questo caso, non si sa ancora l’origine. Il fatto, come riporta il quotidiano La Repubblica, sembra si stia facendo più complicato perché gli investigatori starebbero indagando su tre uomini scomparsi nel Mediterraneo.

Le ipotesi

Tutte le ipotesi rimangono quindi aperte. La Procura di Latina ha aperto un fascicolo sul caso ma ancora non c’è stata nessuna svolta. Alcuni hanno ricordato un episodio del Gennaio 2021. Quando, proprio a Foce Verde, nel pomeriggio, furono trovati dei resti di un cadavere umano in avanzato stato di decomposizione.