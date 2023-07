Metro e bus gratis per studenti fino ai 18 anni, ma dal prossimo anno biglietti a 2 euro

Il nuovo anno scolastico per gli adolescenti di Roma e del Lazio vedrà una novità. Tutti i giovani dagli 11 ai 18 anni che si muovono col trasporto pubblico nella Capitale potranno viaggiare gratuitamente su bus, metro, tram e filobus. La proposta del Campidoglio coinvolge 400mila giovani sul territorio capitolino, tra le fasce della popolazione che più sfrutta i mezzi pubblici, di ritorno da scuola o nel weekend.

Come accedere all’agevolazione Atac

L’unica condizione per servirsi dell’agevolazione sui mezzi pubblici è l’età: tutti gli studenti tra gli 11 e i 18 anni possono usufruire di questo vantaggio, indipendentemente dal reddito familiare.

Il piano trasporti, dal valore di 10 milioni di euro, è stato presentato dalla capogruppo del Pd, Valeria Baglio, e sostenuto dal Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme all’assessore al Bilancio, Silvia Scozzese. L’obiettivo è duplice: promuovere l’uso del trasporto pubblico tra i giovani – incoraggiando contemporaneamente la mobilità sostenibile – per offrire ai ragazzi la libertà di muoversi in sicurezza per la città.

Quanto costa un abbonamento Atac

I mezzi pubblici sono fondamentali per rilanciare una città come Roma, ma non sempre sono a portata di tasche, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione. A Roma un abbonamento annuale per i mezzi pubblici Atac costa 250 euro, mentre quello mensile ammonta a 35 euro. Sottoscrivendo invece una card Metrebus, che richiede comunque un costo fisso di attivazione, gli studenti delle scuole medie e superiori dagli 11 ai 18 anni potranno ora usufruire della gratuità.

L’iniziativa rientra nel piano per alleggerire la futura Ztl Fascia verde, che sta facendo molto discutere i romani e anticipa un’altra novità: nel 2024 infatti è previsto l’aumento del costo dei biglietti da 1,50 a 2 euro. Considerato che la mobilità capitolina è sfruttata anche da altre categorie di viaggiatori, come lavoratori e studenti universitari, il Campidoglio sta valutando di estendere la gratuità anche fino ai 26 anni.