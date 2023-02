Morto clochard a Roma, senzatetto trovato privo di vita su via Gregorio VII

Si torna a parlare di clochard morti a Roma, con queste persone, che vivono nel totale disagio sociale, che anche in questi casi periscono sotto le temperature fredde della Capitale non avendo un tetto sopra la testa. Questa volta questa drammatica sorte è toccata a un uomo, che viveva all’interno della propria auto nei pressi a pochi passi dal quartiere Aurelio. Qui, la vittima conosciuta di vista nella zona per la propria condizione, è stata ritrovata nella vettura senza vita.

Ennesimo clochard morto a Roma per il freddo

Secondo le ricostruzione fatte dagli inquirenti, il corpo dell’uomo è stato rinvenuto nella mattina di sabato 4 febbraio 2023. Addosso al corpo senza vita, non sono stati ritrovati i documenti, anche se il volto era noto alle persone che vivevano e operavano nella zona di via Gregorio VII e via Leone XIII. Infatti, il soggetto con la propria auto era solito farsi trovare alle spalle di Villa Pamphilj, dove teneva il proprio mezzo posteggiato lungo via Piccolomini.

In un decesso dove stanno indagando gli inquirenti, è probabile che anche in questo caso l’uomo sia deceduto per ipotermia, ovvero sotto i colpi del freddo presente nelle ultime notti romane. Nel momento del ritrovamento del cadavere, il soggetto, cui l’identità dovrà essere chiarita, era posteggiato a largo Cardinale Clemente Micara, ovvero negli spazi del parcheggio situato lungo via Gregorio VII. Questo uno spazio che, a tutte le ore del giorno, trova la presenza anche di altri senzatetto con le proprie macchine o roulotte.

Vedendo le stime raccolte dalle Forze dell’Ordine e soprattutto le cronache dei giornali romani, parliamo del quarto senzatetto trovato senza vita nel territorio capitolino. Una situazione, questa, che come sottolineato da diverse associazioni attive nell’assistenza ai senza fissa dimora, palesa la fotografia di un’emergenza freddo per queste persone nullatenenti. Una condizione cui gli Enti competenti dovranno compiere determinate azioni, al fine di evitare analoghe notizie tragiche nei prossimi giorni.