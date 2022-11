Ostia in lutto, morto Vincenzo Fiasco. Era storico socio d’affari di Bruno Quondamcarlo

In queste ore si è spento Vincenzo Fiasco, considerato tra i pionieri del territorio di Ostia Lido. L’uomo, in vita è stato il socio d’affari storico di Bruno Quondamcarlo, con cui gestiva un’impresa di traslochi. Fino agli ultimi giorni della sua vita, ha portato avanti la passione per il lavoro, con questa ditta che è un pezzo di storia della zona lidense, i trasporti e soprattutto il territorio del mare di Roma, cui tanta fortuna gli ha portato negli anni di attività.

La scomparsa di Vincenzo Fiasco

Vincenzo Fiasco era il socio in affari di Bruno Quondamcarlo, che lo avevano portato a essere tra i volti storici del territorio lidense. Quando iniziò la propria attività imprenditoriale, si lanciò in un’avventura per intrepidi: infatti, lasciò un posto fisso da autista in ATAC per mettere le basi di quella che sarebbe stata la sua longeva azienda. Il connubio lavorativo tra Fiasco e Quandamcarlo dura la bellezza di cinquant’anni, in un’amicizia e un’impresa che è cresciuta di pari passo con il territorio balneare di Roma.

Tanto forte l’amicizia che li legava, che il 22 ottobre scorso Vincenzo Fiasco è voluto essere presente personalmente al funerale dell’amico Bruno Quondamcarlo. Al momento della morte, Fiasco aveva 93 anni ed era stato attivo in azienda fino a pochi anni fa, come peraltro il suo caro amico Bruno. Le esequie del signor Vincenzo Fiasco si svolgeranno a Ostia nella giornata di domani, 15 novembre 2022, presso la chiesa di Santa Maria di Regina Pacis. La cerimonia si svolgerà nel pomeriggio di domani, con la messa programmata per le ore 15.

I figli lo ricordano in questo modo: “Una vita dedicata al lavoro. Ha trascorso più anni sui camion che a terra. Ha dedicato la sua vita ai camion e agli autotreni. Noi da bambini non lo vedevamo quasi mai. A volte portava con lui anche la mamma”.