Piscine all’aperto a Roma: quali sono, orari e indirizzi

Dopo un inizio di stagione caratterizzato da piogge e temporali, finalmente il sole splende alto nel cielo e invita a godersi il caldo e il relax. Ma se il mare è ancora lontano, o se non si ha tempo di raggiungerlo, c’è un’alternativa perfetta per rinfrescarsi e divertirsi: le piscine all’aperto di Roma. La Capitale offre infatti una vasta scelta di strutture balneari, per tutti i gusti e le esigenze. Che si voglia nuotare in una piscina olimpionica, immergersi in un’oasi verde, scivolare in un parco acquatico o sorseggiare un cocktail in riva all’acqua, c’è una piscina per ogni occasione. Ecco una selezione di piscine all’aperto a Roma, da frequentare nell’estate 2023.

Tennis Club Garden: sport e natura

Se siete appassionati di tennis, o se volete semplicemente godervi un po’ di verde, il Tennis Club Garden è il posto che fa per voi. Situato vicino al Parco degli Acquedotti, questo circolo sportivo offre una piscina semiolimpionica, aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19. Qui potrete fare un tuffo rinfrescante, rilassarvi sui lettini o sull’erba, o organizzare eventi privati. Il Tennis Club Garden si trova in via delle Capannelle 217.

Aquaniene: fitness e benessere

Per chi cerca una piscina all’avanguardia, dotata di tutti i comfort e i servizi, l’Aquaniene è la soluzione ideale. Questo centro sportivo dispone di una piscina olimpica estiva, aperta dal lunedì al sabato dalle 7 alle 18.30, e la domenica dalle 8.30 alle 18.30. Inoltre, potrete praticare fitness e sport acquatici, o concedervi un massaggio o un trattamento estetico. L’Aquaniene si trova in viale della Moschea 130.

Piscina delle Rose: storia e eleganza

Se volete immergervi nella storia e nell’eleganza di Roma, la Piscina delle Rose è la scelta giusta per voi. Questa piscina olimpionica fu costruita per le Olimpiadi del ’60 a Roma, e si trova all’Eur, vicino al laghetto. Aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19, questa piscina vi farà sentire come dei veri campioni, nuotando in un’area verde curata in ogni dettaglio, con ombrelloni e lettini. Potrete anche svolgere lezioni di fitness e sport acquatico.

Aqua World: divertimento e avventura

Se invece volete vivere un’esperienza unica e indimenticabile, non potete perdervi Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World, a Castel Romano. Inaugurato ufficialmente al pubblico lo scorso 2 giugno, questo parco presenta 20mila m2 di spiagge, scivoli e piscine per vivere un giorno di vacanza oltreoceano a due passi dalla Capitale. Potrete sdraiarvi sulla sabbia dorata della Phuket Beach, navigare sul Fiume Lento tra la vegetazione tropicale, divertirvi tra i giochi d’acqua e l’animazione live della Cinepiscina, la piscina cinematografica di 1700 mq.

Appio Claudio Tennis Club: una piscina tra storia e natura

Immaginate di nuotare in una piscina circondata da antichi acquedotti romani e da maestosi pini secolari. Questo è quello che vi aspetta all’Appio Claudio Tennis Club, un circolo sportivo situato nel cuore del Parco degli Acquedotti, in zona Appio Claudio. Qui potrete praticare il vostro sport preferito, il tennis, ma anche godervi la piscina all’aperto, aperta a tutti dal mese di giugno. Una piscina adatta a grandi e piccini, dove potrete abbronzarvi, rinfrescarvi e rilassarvi sotto l’ombra dei verdi alberi. La piscina è aperta tutti i giorni della settimana, dalle 9 alle 19.

Circolo Villa De Sanctis: un’oasi di relax in periferia

Se cercate una piscina tranquilla e immersa nel verde, il Circolo Villa De Sanctis è il posto che fa per voi. Questo circolo sportivo si trova nel Parco di Villa De Sanctis, una splendida villa storica con un ampio giardino. Qui potrete fare un tuffo nella piscina all’aperto, limitrofa al verde e agli alberi della villa. Potrete anche approfittare del punto ristoro all’interno della struttura, per uno spuntino o una bevanda fresca. La piscina è aperta tutti i giorni, dalle 9 alle 19.

Physical Village: sport e divertimento

Se volete vivere una giornata di sport e divertimento, il Physical Village è la scelta giusta per voi. Questo centro sportivo si trova in zona La Rustica, ed è una realtà immersa nel verde a ridosso del parco. Qui potrete scegliere tra ombrelloni, lettini, sabbia ed erba per trascorrere una giornata in piscina. Potrete anche sfidare i vostri amici in una partita di beach volley, o gustare un pranzo o uno spritz al bar o al ristorante. La piscina estiva di Physical Village è aperta tutti i giorni (weekend compreso) dalle 9.30 alle 18.30.

Vigor Sporting Center: benessere e qualità

Per chi cerca una piscina di qualità, con tutti i servizi e i comfort, il Vigor Sporting Center è la soluzione ideale. Questo centro sportivo si trova in zona Tor Sapienza, ed offre due piscine scoperte circondate da un ampio prato. Qui potrete trovare lettini, sdraio e ombrelloni, oltre che l’assistenza bagnanti durante tutto l’orario d’apertura. Le piscine sono accessibili dalle 9.30 alle 18, il sabato e la domenica dalle 9 alle 19. Potrete scegliere tra una piscina di 25 metri, con due corsie per il nuoto libero, e una di 15 metri ad altezza fissa. Non è necessaria la prenotazione. Nell’area piscina, potrete anche usufruire del chiosco-bar, sempre aperto durante gli orari delle piscine estive.

Circolo Arca, un’oasi di freschezza e divertimento per tutta la famiglia

Se cercate un luogo dove trascorrere le calde giornate estive in compagnia dei vostri cari, il Circolo Arca è la soluzione ideale. Immerso nel verde, il circolo offre ampie aree attrezzate con ombrelloni e lettini, dove potrete rilassarvi all’ombra degli alberi o prendere il sole. Potrete anche tuffarvi nelle piscine, una per adulti e una per bambini, dove vi aspettano un chiosco, servizi e spogliatoi. Le piscine sono aperte tutti i giorni, dalle 9:30 alle 19, dal 2 giugno in poi. Ma il Circolo Arca non è solo balneazione: è anche un luogo dove gustare le specialità della pinseria e del locale salsero, aperti anche la sera per offrirvi momenti di convivialità e allegria.

Appia Country Club, un tuffo nella natura e nella storia

Se sognate di nuotare in una piscina circondata da un paesaggio mozzafiato, l’Appia Country Club è il posto che fa per voi. Situato nel cuore del Parco dell’Appia Antica, il club vi offre la possibilità di immergervi in una piscina aperta dal 12 giugno all’8 settembre, weekend inclusi, dalle 9 alle 19. Potrete scegliere tra abbonamenti o ingressi giornalieri, ma affrettatevi perché i posti sono limitati. L’Appia Country Club non è solo piscina: è anche un luogo dove respirare la storia e la cultura di Roma antica, grazie alla vicinanza di monumenti e siti archeologici.

Salaria Sport Village, una laguna di divertimento per grandi e piccini

Se avete voglia di divertirvi in acqua con i vostri bambini, il Salaria Sport Village è il luogo ideale. Il centro sportivo vi offre due piscine esterne: una olimpionica e una per bambini, dove potrete nuotare, giocare e fare acquagym. Le piscine sono aperte tutti i giorni dalle 9 alle 19, su prenotazione. Il Salaria Sport Village non è solo piscine: è anche un luogo dove praticare vari sport, come tennis, calcio, basket e pallavolo. Potrete anche usufruire dei servizi del centro, come il bar, il ristorante, la palestra e il centro benessere. Un luogo dove trovare tutto ciò che vi serve per stare bene e divertirvi in famiglia.

Sporting Club Paradise, un club elegante e raffinato tra Capannelle e Cinecittà

Se cercate un luogo dove trascorrere qualche ora di relax in coppia o con gli amici, lo Sporting Club Paradise è la soluzione che fa per voi. Il club vi offre una piscina semiolimpionica di 25 metri, con profondità variabile e temperatura di circa 28 gradi. Potrete nuotare nelle sei corsie o rilassarvi sui lettini a bordo piscina. Il club è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19.Lo Sporting Club Paradise non è solo piscina: è anche un luogo dove godere dell’eleganza e della signorilità del club, dotato di due ampi parcheggi interni a disposizione del pubblico. Potrete anche gustare le delizie del ristorante o del bar del club, o organizzare eventi e feste private. Un luogo dove sentirsi coccolati e viziati.

Italiana Fitness Parco Kolbe, una piscina per tutti i gusti e le esigenze

Se avete voglia di fare un bagno rinfrescante in una piscina accogliente e funzionale, Italiana Fitness Parco Kolbe è il posto che fa per voi. Il parco vi offre una piscina per adulti e una per bambini, dove potrete fare balneazione, acquagym o nuoto libero. La piscina è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19. Potrete scegliere tra abbonamenti o ingressi giornalieri. Italiana Fitness Parco Kolbe non è solo piscina: è anche un luogo dove trovare altri servizi, come un bar e un ristoro interno, o la possibilità di affittare gli spazi per eventi, manifestazioni o feste. Un luogo dove trovare tutto ciò che vi serve per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e del benessere.

Domar Sporting Club, una piscina per grandi e piccini in via Portuense

Se avete voglia di fare un tuffo in una piscina divertente e sicura, Domar Sporting Club è il luogo ideale. Il club vi offre una piscina per adulti e una per bambini, con scivoli e altri giochi d’acqua. La piscina è aperta tutti i giorni, dalle 9 alle 18:30, su prenotazione. Potrete anche rilassarvi nel solarium o in piazza Domar. Domar Sporting Club non è solo piscina: è anche un luogo dove praticare altri sport, come tennis, calcio a 5, basket e pallavolo. Potrete anche usufruire dei servizi del club, come il bar, il ristorante, la palestra e il centro estetico. Un luogo dove trovare tutto ciò che vi serve per stare bene e divertirvi in famiglia o con gli amici.

Aqvantica Piscina Fioranello, una piscina immersa nel verde

Se sognate di nuotare in una piscina circondata dal verde, Aqvantica Piscina Fioranello è il posto che fa per voi. Il centro vi offre una piscina aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 18, il sabato e la domenica dalle 9:30 alle 19. Potrete scegliere tra ingressi per mezza giornata o per la giornata intera nei giorni festivi. Aqvantica Piscina Fioranello non è solo piscina: è anche un luogo dove trovare un punto ristoro limitrofo alla piscina e la possibilità di organizzare feste di compleanno. Un luogo dove trascorrere una giornata all’insegna del relax e del divertimento in mezzo alla natura.