Roma, scavalcano la recinzione del circolo e si tuffano in piscina: party interrotto dai carabinieri

Roma. Una bravata che è costata loro una bella denuncia a piede libero. A finire sotto la lente dei carabinieri un gruppo di ragazzi che ha pensato bene di scavalcare la recinzione del circolo sportivo per approfittare, gratis e fuori orario, della piscina. Infatti, una volta dentro i ragazzi non hanno esitato a tuffarsi non tenendo però conto della presenza delle telecamere. Quest’ultime hanno ripreso tutto permettendo ai militari di intervenire e mettere così la parola fine alla loro irregolare festa.

La festa (irregolare) in piscina

I fatti sono avvenuti la scorsa sera, quando un gruppo di giovani romani, sette per la precisione – di età compresa tra i 16 e 21 anni – ha scavalcato la recinzione di un circolo sportivo di via del Frantoio. Circolo a quell’ora già chiuso e, una volta al suo interno, si sono tuffati in piscina. Una bravata un pochino ingenua la loro in quanto i ragazzi non hanno fatto i conti con gli occhi elettronici della video sorveglianza presente all’interno del centro sportivo.

L’arrivo dei carabinieri e la denuncia

Subito scattato subito l’allarme al 112, la centrale operativa dei Carabinieri di Roma ha inviato sul posto una gazzella del Nucleo Radiomobile. Arrivati, i militari hanno sorpreso i giovani ancora tutti intenti a tuffarsi e hanno messo fine ai loro giochi. Una volta identificati sono stati tutti denunciati a piede libero per invasione di terreni o edifici.

Il bimbo annegato domenica

Solo domenica scorsa invece un bimbo di tre anni appena è morto annegato all’interno di una piscina. I fatti sono avvenuti intorno alle 20 presso il l’impianto sportivo di viale della Primavera. Allontanatosi della madre, il piccolo si è avvicinato all’area della vasca ed è poi caduto. Il corpicino inerme è stato rinvenuto solamente dopo 40 minuti. In corso le indagini da parte delle autorità per fare chiarezza sulla triste vicenda.