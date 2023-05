Roma, cade nella piscina: morto bimbo di 3 anni

Tragedia ieri sera a Roma, in viale della Primavera 64, all’interno di un centro sportivo. È qui che un bimbo di 3 anni è stato trovato morto, nella piscina: inutili i tentativi di soccorso e rianimazione, per il piccolo non c’è stato nulla da fare e il suo cuore ha smesso di battere lì. I medici, infatti, non hanno potuto fare molto, se non constatarne il decesso.

Bimbo di 3 anni morto a Roma in una piscina in viale della Primavera

La tragedia ieri sera, intorno alle 20, in quella che doveva essere una domenica come tante, di festa e spensieratezza. Stando a una primissima ricostruzione dei Carabinieri della stazione Roma Centocelle, intervenuti sul posto con il nucleo operativo della compagnia di Roma Casilina, all’interno del centro sportivo era stata organizzata una festa nell’ambito della comunità ivoriana. E il bimbo di 3 anni si sarebbe allontanato da quel locale e avrebbe vagato da solo, prima di oltrepassare una recinzione e tuffarsi nella piscina. Senza più, purtroppo, riemergere.

Le indagini dei Carabinieri

Il bimbo, quindi, si è avvicinato alla piscina, ha oltrepassato la recinzione e si è tuffato. Senza più riemergere. Sul posto il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare molto se non constatare il decesso del piccolo. I Carabinieri, invece, anche grazie all’impianto delle telecamere di videosorveglianza del centro sportivo sono riusciti a ricostruire la dinamica del terribile fatto. Sul posto anche gli ispettori della Asl, mentre l’area della piscina è stata posta sotto sequestro.