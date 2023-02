Pontina, ipotesi incendio doloso allo store Orizzonte di Castel Romano

Non è stato ancora del tutto domato il devastante rogo divampato lunedì sera all’interno dello store Orizzonte, situato nel centro commerciale di Castel Romano e a pochi passi dalla Pontina.

Le ipotesi sull’incendio della Pontina allo store Orizzonte di Castel Romano

Sono ancora al lavoro i vigili del fuoco impegnati da ieri sera nelle operazioni di spegnimento dell’incendio divampato nel grande magazzino “Orizzonte” situato nel centro commerciale di Castel Romano. La segnalazione alla sala operativa dei vigili del fuoco era arrivata lunedì sera intorno alle ore 22:15 e, dopo quasi 17 ore di lavoro intenso, le fiamme risultano quasi completamente estinte, ferma restando che la guardia resta alta per evitare ulteriori problemi. Intanto la procura indaga per incendio doloso, in dinamiche che dovranno essere ancora chiarite dagli inquirenti.

In alcuni momenti dell’immenso incendio, durante le operazioni di spegnimento, è stato necessario impiegare fino 20 squadre dei pompieri per domare le fiamme altissime. Alle ore 15:00 del 31 gennaio 2021 ne erano al lavoro 7. I vigili del fuoco stavano lavorando sulle necessarie operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area andata a fuoco, che richiederanno un lavoro importante ancora per diversi giorni. La struttura andata in fiamme, infatti, era molto grande. Secondo le planimetrie, parliamo di oltre 3000mq rimasti gravemente danneggiati dalle fiamme provocate dall’incendio. Ieri sera le fiamme, che avevano raggiunto fino i dieci metri di altezza, avevano invaso addirittura la stessa Pontina. Oggi l’outlet è rimasto chiuso, come si legge anche sul sito, con la riapertura che avverrà domani mattina, 1 febbraio 2023.

Sulle dinamiche dell’incendio, sarà necessario un lavoro approfondito da parte del nucleo investigativo delle Forze dell’Ordine. Nessuna pista è esclusa al momento, anche se quella che viene accreditata è la pista di un incendio doloso, ovvero un soggetto che per ignari motivi ha deciso di dare alle fiamme volontariamente allo store dell’Orizzonte a Castel Romano.