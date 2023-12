Rapina alle poste a Roma: si fa consegnare 2.700 euro, la Polizia irrompe e arresta il malvivente

Scene da film ieri pomeriggio a Roma, teatro di un tentato colpo alle Poste terminato con l’arresto del rapinatore. Il tutto è successo nella zona della Magliana Nuova: ecco i particolari.

Momenti di paura ieri pomeriggio alle poste di Via della Magliana Nuova. Qui è andata in scena una tentata rapina con un criminale che aveva messo nel mirino l’ufficio postale che fa angolo con Via Caprese. Il blitz è scattato intorno alle 18.00: l’uomo, sembrerebbe senza complici, è entrato nel locale dirigendosi subito verso gli sportelli per farsi consegnare l’incasso.

Sul posto però sono intervenute tempestivamente diverse volanti della Polizia di Stato con i poliziotti che sono riusciti a bloccare il malvivente prima che potesse fuggire. Grande spavento – ma fortunatamente nessuna conseguenza – per le persone presenti in quel momento presso l’Ufficio Postale.

Foto in copertina: Fernando A. Facebook

Rapina alle poste alla Magliana ieri a Roma

In merito all’accaduto sono stati condivisi sui social alcuni post per ringraziare gli agenti di Polizia intervenuti. “Mia figlia ha dovuto soccorre una signora che tremava alla vista di una pistola puntata alla testa dentro la posta mentre pagava una bolletta”, è il racconto di una persona condiviso in rete. “Bravi gli agenti che hanno fatto irruzione e contemporaneamente hanno rassicurato chi era presente in quel momento”. La presenza dell’arma tuttavia, secondo quanto raccolto dalla nostra Redazione, non è stata confermata: di certo c’è che il rapinatore, minacciando i dipendenti presenti, era riuscito a farsi consegnare ben 2.700 euro, ovvero il denaro presente nelle casse dei quattro sportelli operativi in quel momento.

L’arresto

Grazie all’intervento della Polizia come detto però la rapina è stata sventata. L’irruzione degli agenti, intervenuti dal Distretto Aurelio con l’ausilio dei poliziotti del centro operativo della sicurezza cibernetica (l’ex Polizia Postale, ndr), ha permesso infatti di bloccare e arrestare il malvivente. Come nei film per l’appunto. Per quanto riguarda invece la persona arrestata si tratta di un 50enne già noto alle forze dell’ordine.

Roma: “Aprite Polizia”, finti agenti armati di pistola rapinano famiglia rom (ilcorrieredellacitta.com)