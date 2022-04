Rapinano 9 gioiellerie in pochi mesi: rubati 100mila € di gioielli. ‘Beccata’ banda di ladri

Avevano ideato un sistema abbastanza semplice per i loro colpi in gioielleria. Una delle due donne della banda distraeva il commesso o il titolare con una scusa, mentre il complice effettuava il furto.

In questo modo sono riusciti a rapinare ben 9 gioiellerie nell’arco di pochi mesi, da maggio del 2021 a marzo di quest’anno. Il bottino è di ben 100 mila euro. Ma Oggi, dopo una serie di indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, hanno tratto in arresto i tre malviventi, 2 donne e un uomo, gravemente indiziati di una serie di furti aggravati.

Il modus operandi della banda di ladri

Il modus operandi dei ladri era questo: una delle due ragazze della banda chiedeva di vedere un monile, solitamente un bracciale. Faceva perdere tempo al commesso che nel frattempo portava interi rotoli di gioielli, poggiandoli sul bancone; poi chiedeva di provare quale le stesse meglio. Approfittando della distrazione del commesso la banda riusciva a rubare interi rotoli di gioielli.

Le indagini della Polizia

Gli investigatori del commissariato Borgo, dopo una serie di accurate indagini, hanno posto la parola fine alle ingenti rapine. Gli agenti nell’agosto scorso, sono intervenuti in una gioielleria dove poco prima erano stati rubati 10 mila euro di gioielli.

I poliziotti, seppur in possesso di pochi elementi, hanno sviluppato migliaia di dati informatici che, incrociati tra loro, hanno condotto le indagini non solo verso 2 degli odierni indagati, ma anche ad una serie di reati rivelatisi simili.

Messi a segno 9 ingenti furti

Al termine degli accertamenti è emerso che un ragazzo di 30 anni e 2 ragazze di 29 e 35 anni, da maggio 2021 a marzo 2022, avevano messo a segno 9 furti; tutti con le modalità sopra descritte. Ciò che cambia nei vari furti è la formazione: infatti, mentre l’uomo è presente in tutti i reati, le donne si inter cambiavano e solo in un’occasione il colpo è stato fatto da tutti e 3.

Rubati preziosi per un totale di 100mila euro. Il valore totale dei 9 furti è di circa 100 mila euro. Le gioiellerie invece risultano tutte diverse e distanti tra loro; solo in 4 casi i negozi appartengono allo stesso marchio.

Identificati i ladri

Esaurita la prima parte delle indagini, ovvero l’identificazione dei sospetti, è iniziata la non meno facile fase di individuazione degli stessi. Dopo una lunga serie di appostamenti ed accertamenti tecnici, gli investigatori di piazza Cavour hanno scoperto che i 3 avevano dimora tra Tivoli e Frascati.

Il provvedimento di ordinanza cautelare

In seguito alle attività, la Procura ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma un’ordinanza cautelare nei confronti dei 3 indagati. Sono stati gli stessi poliziotti ad eseguire l’ordinanza, ed al contempo a rinvenire e sequestrare alcuni abiti del tutto simili a quelli usati per compiere i furti. I 3 sono stati accompagnati in carcere a disposizione della Magistratura.