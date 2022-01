Roma, 3 vigili intascano per anni i soldi delle multe: lo scandalo rivelato

Roma. No, non si tratta di un classico film di commedia all’italiana, con i soliti volti ben noti. Un fatto realmente accaduto! Che poi, in realtà, le commedie all’italiana traggono spunto proprio dalla realtà, dunque non c’è da stupirsi. Tre vigili urbani di Roma Capitale avrebbero intascato direttamente i soldi che gli automobilisti pagavano per le multe. A riportare lo scandalo, è la testata online Leggo. I tre caschi bianchi sarebbero, in particolare, sotto indagine da parte della procura di Roma. Per il momento non è stata ancora resa nota la somma dei furti, ma si parlerebbe di migliaia di euro.

Le indagini a Roma sui vigili che intascano le multe

Il fascicolo è stato aperto a seguito di diverse denunce provenienti da parte di alcuni automobilisti. Automobilisti, precisiamo, stranieri, per questo la giocata degli agenti ha funzionato. O quasi. ”L’occasione rende l’uomo ladro”, recita il ben noto proverbio. In questo caso, l’occasione è stata servita su un piatto d’argento dal fatto che i possessori di automobili con targa straniera, residenti in Italia, devono pagare direttamente agli agenti la contravvenzione. Alcuni di questi, però, nonostante avessero pagato le somme necessarie agli agenti, si sono visti comunque recapitare a casa la multa. Gli agenti intascavano direttamente l’importo. Addirittura, stando agli aggiornamenti ulti, tale pratica sarebbe andata avanti per anni.