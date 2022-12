Roma, a Natale anche i cinghiali sotto l’Albero: nuovi avvistamenti tra Decima e Torrino

Pranzo di Natale con il cinghiale nel quadrante di Roma Sud, all’altezza della via del Mare e la parallela della via Ostiense. Non però come piatto per il pranzo del 25 Dicembre, ma come avvistamento avvenuto nei pressi dei quartieri Decima e Torrino. Infatti, due cinghiali, con tanto di cucciolo, sono stati avvistati lungo via Praga.

I cinghiali avvistati in giro per Decima e il Torrino

La scena dei cinghiali è stata osservata da alcuni cittadini, anche residenti del Torrino, che si sono ritrovati gli animali nei pressi di un noto ristorante locale. Gli animali, ripresi addirittura in video da una cliente, andavano in cerca di cibo nei pressi di un vicino spazio verde, peraltro adiacente allo stesso locale di ristorazione. Una situazione che ha lasciato spiazzate le persone, poiché parliamo di una zona residenziale di Roma e che, in confronto ad altri quartieri, vive probabilmente una situazione migliore sul piano del decoro a differenza del resto della Città.

Sulla stessa strada, per esempio si affacciava l’appartamento della coppia Francesco Totti e Ilary Blasi, in una zona peraltro vissuta da volti pubblici e addirittura Ministri della Repubblica. Eppure, tutto ciò non basta a fermare l’invasione dei cinghiali in città. Ora anche all’interno dei quadranti di Roma Sud.

Provenienti probabilmente dal sentiero naturale “Trilussa”, la Città ha oggettivamente cambiato le abitudini alimentari di questi animali. Ormai, la corsa alla sopravvivenza passa dalla caccia ai rifiuti, probabilmente diventati un mangiare facile per questi suini, specialmente perché Roma, prima con la sindaca Raggi e oggi con Roberto Gualtieri, ne abbonda in grosse quantità. Ma umanizzare questi animali, cambiare il loro adattamento all’ambiente, fa realmente bene alla salute di questi animali? Una domanda cui gli esperti veterinari dovrebbero rispondere, considerato come traccia di questi animali, all’interno dei quartieri urbanizzati, è possibile trovarla ovunque per la zona capitolina.