Roma, aggredisce nella notte un passante e gli ruba il borsello: caccia al ladro nel Prenestino

Ennesimo caso di rapina nel quadrante di Roma. Questa volta vittima un uomo, che questa notte è stato aggredito sulle strade Prenestino da quello che sembrerebbe un ladro. La dinamica non è chiara, ma secondo le testimonianze della vittima, un uomo l’avrebbe aggredito senza apparente motivo, sferrandogli tra l’altro un colpo al volto. Una volta stordito dal violento pugno, il ladro gli avrebbe sottratto il borsello che teneva nelle mani.

L’episodio nel quartiere Prenestino di Roma

La vittima dell’aggressione, un italiano di 56 anni, si trovava a piedi nella notte per le strade del quartiere Prenestino. D’improvviso, mentre camminava su via Cherso, sarebbe stato aggredito da una persona di colore. Dopo una colluttazione, in cui il ladro ha compiuto tutto a mani nude e con l’uso della forza, lo stesso bandito gli avrebbe sottratto con maniere brute il borsello che teneva in mano. All’interno della borsetta, la vittima teneva 200 euro, presi conseguentemente dal rapinatore.

La vittima ha chiamato subito la Polizia di Stato per denunciare l’episodio, con gli agenti che sono accorsi subito su via Cherso per ascoltarlo. Nonostante i poliziotti abbiano da subito battuto tutta la zona del Prenestino, il ladro è riuscito a darsi alla macchia, favorito probabilmente anche dall’oscurità della notte. Al fine di inquadrare al meglio il ladro, potrebbero risultare decisive le riprese delle telecamere nella zona, specie poi quelle in prossimità di dove è avvenuto lo scippo.

Davanti a un ladro che momentaneamente ha fatto sparire le proprie tracce, c’è una vittima che rimane allibita del furto subito. L’uomo, che ha rifiutato l’intervento dei sanitari nonostante lo stordimento per un colpo subito al volto, ha provato con mano la situazione di insicurezza che si percepisce in tante zone romane, soprattutto poi in quelle aree periferiche definite dai media come “borgate” o quartieri popolari, cui la vivibilità quotidianamente viene sconvolta dai continui casi di cronaca.