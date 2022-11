Roma, ambulanza si ribalta dopo scontro con un auto sulla Bufalotta: ferito un ragazzo

Un’ambulanza si è ribaltata ieri sera a Roma, dopo essersi scontrata con un’automobile nella zona di Roma Nord. Sono ancora tutte da verificare le dinamiche dello scontro tra il mezzo di soccorso e la macchina, anche se è certo come l’automobilista dell’auto sia rimasto ferito nel sinistro. Illeso, al contrario, i due sanitari a bordo dell’automezzo di soccorso, che dopo l’impatto era andato ad adagiarsi su un fianco per la forza dello scontro.

L’incidente nel quadrante di Roma Nord

Al momento dell’incedente, l’ambulanza, con i due sanitari a bordo, viaggiava su via della Bufalotta, nel quadrante Nord della Capitale. Secondo le ricostruzioni effettuate dalla Polizia Locale, il mezzo di soccorso sarebbe andato in collisione con un’automobile, ovvero una Volkswagen Polo guidata da un ragazzo di 33 anni. Ancora da chiarire le dinamiche del sinistro e anche le responsabilità per il violento scontro che è avvenuto.

L’incidente, avvenuto verso le ore 22.00 di ieri sera, ha visto il tempestivo intervento della Polizia Locale, proveniente dal III Gruppo Nomentano, all’altezza di via Renato Fucini e il viadotto Giovanni Gronchi, ovvero all’incirca alla fine di via della Bufalotta. Nello scontro, il conducente della Volkswagen Polo è rimasto ferito. Per le ferite riportate, è stato trasportato prontamente presso il pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina.

Le condizioni dell’automobilista della Volkswagen Polo, a livello di salute sono buone e le ferite sono state quindi giudicate lievi dai medici. A bordo dell’ambulanza, che come detto si è ribaltata su un fianco, erano presenti due operatori sanitari, che fortunatamente non sono rimasti feriti. Sarà compito delle indagini riguardo il sinistro avvenuto all’altezza di via della Bufalotta, chiarire in maniera precisa le dinamiche del sinistro, che come detto ha causato il rovesciamento di un mezzo del 118 e il ferimento di un ragazzo 33enne, che al momento dell’impatto era a bordo di una Volkswagen.