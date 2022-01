Roma, apre il primo ospedale pubblico per cani e gatti: la rivoluzione del Pet Care in Italia

Roma. Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel nostro Paese per il mondo del Pet Care, ed aprirà proprio accanto al canile comunale della Muratella che, per l’occasione, potrebbe essere rinnovato. Stiamo parlando del primo ospedale per cani e gatti in Italia che vedrà la luce tra qualche anno certo, ma l’iter è già iniziato e il progetto è sul tavolo del Comune. La speranza del Campidoglio è quella di riuscire a chiudere l’assegnazione dei lavori tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Oltre al progetto, non da poco, c’è anche un investimento molto sostanzioso. Al momento sono già stati stanziati 150 mila euro solamente per i lavori di progettazione dell’impianto di accoglienza. Poi, altri 3,5 milioni previsti nel documento ufficiale nelle mani del Comune. Questi ultimi, serviranno per creare le mura e l’impiantistica della nuova struttura veterinaria tanto attesa. Dopo l’estate, e quindi a seguito dell’ufficializzazione del piano, ci sarà un bando per l’assegnazione dei lavori.

Leggi anche: 40 cani cercano casa: aiutiamoli a trovare una famiglia

Ospedale pubblico per cani e gatti a Roma: la rivoluzione del Pet Care in Italia

L’edificio sorgerà proprio accanto al canile comunale della Muratella, che per l’occasione verrà completamente rinnovato e reso all’avanguardia. Ad oggi, un piano del canile è già completamente vuoto, e da qualche tempo si era pensato di dedicarlo (riconvertendolo) alle cure per gli animai da compagnia. Nel progetto, e nei lavori che seguiranno, molto probabilmente sarà coinvolta anche l’Asl di Roma 3 e diverse associazioni animaliste. Ricordiamo, inoltre, che per il momento, e in attesa dell’ospedale, considerato il costo delle cure nelle strutture private per animali, il Campidoglio continua a offrire cure veterinarie gratuite per chi ha un reddito Isee inferiore ai 15 mila euro.