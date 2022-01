40 cani cercano casa: aiutiamoli a trovare una famiglia

Sono 40 gli amici a 4 zampe in cerca di una casa che li accolga. Al momento vengono ospitati nella Fondazione Candutti, ma per quanto le volontarie li trattino con amore, la speranza è quella di poterli vedere adottati, accolti e amati da una famiglia tutta per loro. Di seguito riportiamo l’appello delle volontarie del centro e alcune foto dei cagnolini in questione.

Leggi anche: Roma, cinghiali ‘pazienti speciali’ al pronto soccorso del Policlinico Gemelli (VIDEO)

La Fondazione Candutti: chi sono

Dal 1965 La Fondazione Candutti, situata in via Laurentina 1542 km 15 (Roma), altezza cimitero Laurentino, si occupa di fare pensione a cani e gatti. Dispone di un ambulatorio veterinario, aperto tutte le mattine e di un piccolo cimiterino dove poter far riposare i nostri animali. Sono diversi anni che oltre le molteplici richieste di pensione per animali di proprietà, sono stati anche accolti animali abbandonati, ceduti e vaganti sul territorio e non solo.

Leggi anche: Roma, controlli a tappeto sui negozi di animali: multe per 140mila euro (FOTO)

L’appello per le adozioni

Da circa 8 mesi due volontarie si sono interessate di questi ultimi, che ad oggi, ammontano a circa 40 cani di diverse taglie ed età. Le due volontarie sono state molto attive, consentendo così agli amici a 4 zampe di poter uscire in passeggiata, ma non solo: il loro operato ha dato alcuni fritti, infatti dal mese di aprile 2021 hanno trovato adozione a circa 10 cani da molti anni reclusi lì dentro. Nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo, le insufficienti energie per poter accudire tutti i cani rimasti e quelli successivamente entrati, le volontarie continuano ininterrottamente il loro lavoro alla Fondazione Candutti, per dare una speranza a tutti gli ospiti detenuti nella struttura. Il desiderio è quello di trovare presto una famiglia e una casa dove queste povere creature possano finalmente essere amate, accudite e al sicuro.

I contatti

La pagina Facebook dedicata è “ADOZIONI FONDAZIONE CANDUTTI” dove ogni giorno le volontarie continuano a sponsorizzare e dare visibilità agli ultimi invisibili. Chiediamo a tutti i cittadini del territorio e non, di aiutarci nella divulgazione dei loro annunci e invitare tutti coloro che sono propensi nel adottare un nuovo membro di famiglia, di venire in fondazione per conoscerli. I numeri di telefono di riferimento per essere supportati o chiedere informazioni sono: 348-4075897; 345-6069753