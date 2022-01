Roma, cinghiali ‘pazienti speciali’ al pronto soccorso del Policlinico Gemelli (VIDEO)

Ormai gli avvistamenti di cinghiali nella capitale non suscitano più scalpore. Li si vede ovunque, anche in gruppi piuttosto nutriti. Ma, oggi, 10 gennaio 2022, c’è stato un avvistamento che merita una menzione speciale. Sono stati infatti visti (e ripresi in un video che ripotiamo in fondo all’articolo) all’entrata del Policlinico Gemelli, situato in zona Roma Nord.

Cinghiali al Gemelli: docili e immortalati in video e foto

Li hanno visti che passeggiavano tranquillamente, “mansueti” al punto che i cittadini si sono potuti avvicinare per riprenderli meglio. E, nel video, uno dei presenti commenta: “Ma non attaccano!” Undici i cinghiali contati dall’autore del video, una vera e propria famigliola. Quelli ripresi sembravano tranquilli, al punto che uno degli operatori si mette vicino a loro per scattarsi una foto, ma è bene ricordare che si tratta di animali potenzialmente pericolosi e che in loro presenza bisogna essere prudenti. Per cercare di risolvere il problema, l’AIDAA (Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente) si è proposta di effettuare una messa in sicurezza e sterilizzazione dei cinghiali presenti nella capitale, oltre che un piano per la loro adozione. Ma, anche se attuato un piano del genere, il problema principale resta la spazzatura fortemente presente a Roma, che attira continuamente questi animali.

(Video di Domenico Spigonardi)