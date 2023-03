Roma, auto ariete a tutta velocità contro la gioielleria ma…la serranda non regge e i ladri scappano a mani vuote

Roma. Hanno usato un’auto come ariete nel tentativo di mettere a segno il colpo all’interno di una gioielleria ma non ci sono riusciti. Nonostante i danni all’ingresso dell’esercizio, i ladri hanno poi desistito dal loro intento. A metterli in fuga l’arrivo dei carabinieri che hanno poi sequestrato l’auto che è risultata rubata e diversi arnesi da scasso. Attualmente sono in corso le indagini per risalire all’identità dei responsabili.

Il tentato furto in gioielleria

I fatti sono avvenuti intorno alle tre e dunque, nella notte a cavallo tra il 27 e il 28 marzo. Siamo in via di Vigna Stelluti 165 quando una banda di malviventi ha deciso di mettere a segno un colpo all’interno di una gioielleria della zona scappando poi a mani vuote. Per entrare nell’esercizio i ladri hanno usato un’auto come ariete ma non hanno calibrato con bene la velocità in quanto a seguito dell’impatto, la serranda non ha retto, cedendo su se stessa ed impedendo pertanto ai malviventi di mettere a segno il furto. A complicare le cose, poi, l’arrivo dei carabinieri del nucleo Radiomobile.

Le indagini

I ladri sono così scappati facendo, per il momento, perdere le proprie tracce. Quando sono giunti sul posto, i militari hanno rinvenuto l’auto usata per mettere a segno il colpo che è poi risultata rubata e diversi arnesi da scasso. Come detto, i ladri non sono riusciti a mettere a segno il colpo anche se i danni alla porta di ingresso, come mostra la foto in copertina, sono piuttosto evidenti. Acquisite le immagini delle videocamere di sorveglianza, sono attualmente in corso le indagini da parte dei militari per risalire all’identità dei malviventi ed assicurarli alla giustizia. La caccia ai ladri è, dunque, aperta.

Credit Foto: Max Petrassi