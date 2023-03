Roma, auto ariete per “assaltare” il supermercato alla Balduina: tentativo di furto nella notte

Tentativo di furto nella notte ad opera di ignoti ai danni di un supermercato alla Balduina a Roma. I ladri hanno utilizzato un’auto come ariete per cercare di aprirsi un varco all’interno del punto vendita. Qualcosa però non deve essere andata secondo i piani considerando che i malviventi, dopo aver infranto la vetrina, sono scappati senza portare via nulla. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato.

Tentato furto al supermercato Decò di Via Lattanzio a Roma stanotte

Il supermercato oggetto del tentativo di furto è stato il Decò di Via Lattanzio al civico 36, all’interno del quadrante della Balduina. Il colpo, o meglio tentato tale, è avvenuto intorno all’una di stanotte. I ladri si sono lanciati con la macchina contro la vetrata riuscendo ad infrangerla; poi però sono fuggiti via senza asportare nulla come verrà confermato poi dal responsabile del punto vendita arrivato sul posto nei minuti successivi. Da capire cosa abbia messo in fuga i malviventi: decisivo in tal senso potrebbe essere stato l’allarme lanciato dai residenti che, svegliati dal baccano, hanno allertato la Polizia; oppure le Volanti stesse giunte in poco tempo sul luogo dei fatti. Ad ogni modo il furto non è riuscito. L’auto utilizzata come ariete, abbandonata sul posto, è stata sottoposta a sequestro. Proseguono le indagini per rintracciare gli autori dileguatisi con tutta probabilità con un secondo mezzo.

Foto F.F. Gruppo Facebook Sei di Balduina se…(gruppo senza censure)

Gli ultimi furti a Roma

Nella Capitale sono diversi intanto gli episodi di furto segnalati. Tra questi segnaliamo il “colpo” al deposito AMA con i ladri che sono riusciti a fare man bassa delle chiavi di alcuni mezzi di servizio. E ancora. Qualche giorno fa è tornata a colpire la banda del buco, svaligiando un supermercato sulla Salaria all’altezza di Settebagni. Altissimo il bottino pari a circa 100mila euro.

