Roma, la banda del buco colpisce ancora: bottino da 100mila euro, colpo grosso al supermercato

Un colpo studiato nei minimi particolari e un bottino da capogiro. Torna a colpire la cosiddetta “banda del buco” denominazione che contraddistingue più che uno o più sodalizi criminali un modus operandi ben preciso che prevede la realizzazione di un foro nelle pareti per accedere ai locali da svaligiare. Stavolta è toccato nel weekend al supermercato sulla Via Salaria all’altezza di Settebagni: ingente il danno economico, almeno 100mila euro stando alle prime stime fornite.

Furto al supermercato a Settebagni domenica 19 marzo 2023

La banda ha agito nella notte tra sabato 18 e domenica 19 marzo 2023. Stando alle informazioni disponibili i criminali avrebbero praticato un foro nella parete della struttura riuscendo così ad entrare all’interno. Poi si sarebbero diretti verso la cassaforte e infine l’avrebbero svuotata: all’interno era presente l’incasso settimanale per una cifra, come detto, che sfiorerebbe i 100.000 euro. Dopodiché i ladri sono svaniti nel nulla facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini

Sul posto, una volta partito l’allarme, sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato che ora sono al lavoro per rintracciare gli autori del colpo. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di ricavare elementi utili che possano aiutare ad individuare la banda. Gli accertamenti in tal senso proseguono tuttora.

La banda del buco a Roma

Che si tratti sempre degli stessi soggetti o di bande differenti i colpi della cosiddetta banda del buco continuano ad allungarsi. A gennaio ad esempio un altro colpo con la medesima tecnica era stato scoperto nel quartiere Prati. In quel caso i malviventi avevano addirittura prenotato una stanza in un B&B attiguo ad una gioielleria e da lì, praticando un buco nel pavimento, erano riusciti ad accedere all’attività commerciale portando via numerosi gioielli. Poi erano fuggiti via senza lasciare traccia. A fine anno invece un colpo analogo era stato sventato a Piazza Irnerio: in quella circostanza però ai malviventi era andata male e due persone erano finite in arresto. A Velletri infine, ai Castelli, una gioielleria era finita svaligiata nel mese di settembre: anche in quel caso la modalità d’azione era stata sempre la stessa, un buco nella parete per entrare, arraffare il bottino e fuggire via.