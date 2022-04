Roma, colpo in gioielleria: banda del buco sfonda il muro e fa razzia

Roma. La modalità classica, quella che non si smentisce mai e che funziona quasi sempre, a patto che le cose filino lisce: il metodo della banda del buco. Un colpo non da poco: 40.000 euro, messo a segno ai danni di una gioielleria ‘compro oro’. Difficile immaginare l’espressione del proprietario e il suoi sentimenti quando ha scoperto cosa era accaduto al suo negozio.

Rapina da 40.000 euro a Roma

La rapina è andata in scena tra sabato 23 e domenica 24 aprile, nella zona di Ponte Lungo, precisamente in via Appia Nuova. Subito dopo l’amara scoperta, il titolare del ‘compro oro’ ha allertato le forze dell’ordine, ora intenti ad indagare sulla rapina per risalire agli artefici che l’hanno messa in atto.

Il metodo della banda del buco

Stando a quanto ricostruito sino ad ora dagli agenti, i rapinatori avrebbero fatto breccia nel negozio dalla cantina sottostante e, praticando un foro sul soffitto, avrebbero sfondato la parete, entrando così nel negozio. Una volta all’interno, poi, la rapina è stata un gioco da ragazzi: hanno fatto razzia di tutto quanto hanno trovato in quel momento, fuggendo senza lasciare traccia alcuna. Il bottino ammonta a circa 40.000 euro, a cui bisogna aggiungere per il titolare i gravi danni all’esercizio commerciale.

Le indagini della scientifica

La scientifica ha lavorato sul luogo della rapina per tutta la mattinata del 24 aprile, a caccia di indizi e tracce che potessero giungere sino ai malviventi. Al momento sono al vaglio anche le telecamere di sicurezza disseminate nella zona.