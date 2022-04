Roma, terrore nel supermercato, puntano la pistola in faccia alla cassiera: ‘Questa è una rapina’

Momenti di terrore questa sera a Roma, poco prima dell’orario di chiusura, nel supermercato Carrefour di via Grotta Perfetta, alla Montagnola. Due persone, con il volto coperto dalla mascherina chirurgica, sono entrati nel negozio e, con una pistola che in un secondo tempo si è rivelata essere una semplice scacciacani, si sono diretti alla cassa.

Lì hanno minacciato la cassiera, intimandole di consegnare l’incasso. La donna, terrorizzata, ha dato immediatamente tutti i contanti contenuti nel cassetto, 1200 euro. I due poi hanno velocemente preso l’uscita, fuggendo. Ma non hanno fatto i conti con i Falchi della Squadra Mobile.

Gli agenti, che erano stati nel frattempo allertati, sono arrivati sul posto nel giro di pochissimi minuti. I poliziotti sono riusciti a rintracciare i rapinatori e a bloccarli, arrestandoli in flagranza di reato. Sono attualmente in corso accertamenti per appurare se i due abbiano commesso altre rapine con le stesse modalità.

