Roma, banda del buco rapina la banca ma i clienti danno l’allarme: beccati

All’improvviso ieri mattina, 29 dicembre, intorno alle 8 e 30 in piazza Irnerio è stato il caos. Tante auto della Polizia e curiosi, erano tante le persone che si sono assiepate in strada e affacciate dalla finestra per capire cosa stava succedendo. Un movimento eccessivo, inspiegabile che ha scatenato i residenti anche sui social per sapere. La filiale del Banco Desio era stata rapinata.

Cosa è successo

In due sono entrati nella banca praticando un buco nella parete del locale vicino che fino a tre anni fa ospitava un’erboristeria. All’improvviso due dipendenti della filiale e il direttore si sono trovati di fronte i due uomini con volto coperto da passamontagna, una maschera di Anonymus e armati di pistola che hanno detto: “Se fate i bravi non vi succederà nulla”.

Credevano di aver studiato bene il piano. Probabilmente ci lavoravano da tempo, ma non hanno considerato che sarebbero stati visti arrivare, attraverso i vetri, dai clienti che prontamente hanno dato l’allarme. E la Polizia non si è fatta attendere. Tante auto hanno circondato la zona e in breve hanno arrestato i due con il malloppo: circa 40mila euro. Ma dovevano esserci, anzi c’erano sicuramente, dei complici, ma sono riusciti a fuggire. Qualcuno li ha notati e ha riferito i dettagli agli investigatori.

Polizia sulle tracce dei fuggitivi

Le indagini condotte dalla squadra Mobile vanno avanti. Acquisite le immagini non solo della videosorveglianza della banca, ma anche dei negozi vicini gli inquirenti stanno cercando di risalire agli altri malviventi. Secondo le testimonianze rese dai presenti, uno sarebbe scappato in monopattino, un altro potrebbe essere già stato preso, insieme agli altri due portati subito in commissariato e interrogati. Si tratta di due romani di 40 e 46 anni. Mentre un elicottero ha iniziato a perlustrare la zona dall’alto per individuare i fuggitivi. Ora è caccia all’uomo…