Roma e la banda del buco: quanto è costato salvare il presunto ladro?

Inizialmente era apparso un incidente sul lavoro, l’ennesimo. Poi la verità è venuta a galla e nel corso di queste ore i contorni della surreale vicenda si arricchiscono di particolari. Un amaro quanto interessante interrogativo fa capolino nell’accaduto ed ha a che fare con i soldi che ci sono voluti per salvare il presunto ladro che si era infilato in un tunnel all’Aurelio, sotto via Innocenzo XI. Soldi, quasi inutile sottolinearlo, che saranno sottratti dalle tasche dei contribuenti.

Leggi anche: Banda del buco a Roma, gli arrestati: ‘Passavamo lì per caso’. E il giudice li libera

Banda del buco: un’operazione da 70mila euro

Quanto sono costate le operazioni di soccorso? Almeno 70mila euro la cifra che è servita per salvare il presunto ladro rimasto infilato nel tunnel di via Innocenzo XI, all’Aurelio. Non è la prima volta che accade un episodio del genere ma in questa circostanza le operazioni sono fallite subito dopo esser cominciate.

Infatti il terreno argilloso e sabbioso di quella zona della Capitale è frenato sotto chi stava scavando la galleria abusiva il cui fine era quello di giungere in cunicoli sotterranei mettendo così a segno un colpo ad hoc per il Ferragosto.

Le indagini

Sono attualmente in corso le indagini per capire per quale motivo l’uomo abbia scavato un buco di circa 6 metri e profondo altri 6 partendo dal pavimento di un negozio in disuso nel quale si era intrufolato insieme ad alcuni complici.

Liberi i due uomini napoletani

Intanto i due uomini napoletani arrestati ieri dai carabinieri proprio per lo scavo abusivo in via Innocenzo XI sono tornati liberi in quanto il giudice ha sì convalidato l’arresto ma non ha applicato la misura cautelare con il processo che è invece fissato per il prossimo 20 dicembre.

Banda del buco: come sta il presunto ladro?

Per quanto riguarda invece le condizioni dell’uomo rimasto intrappolato nel tunnel, egli è tuttora ricoverato in ospedale ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, tanto che potrebbe essere dimesso nel corso delle prossime ore.

Denunciato per crollo colposo e danneggiamento, le indagini per fare chiarezza sulle vicenda sono appena cominciate. Pertanto, sono ancora numerosi i punti interrogativi che ruotano attorno alla vicenda.