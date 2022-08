Incidente sul lavoro a Roma, precipita nel sottosuolo: complicate le operazioni di soccorso (FOTO)

Ancora un incidente sul lavoro a Roma. Questa volta in via Innocenzo XI, al civico 42, dove una persona, per cause ancora da accertare, sarebbe ‘sprofondata’ e caduta in una sorta di voragine, rimanendo incastrata in un tunnel.

Incidente sul lavoro in via Innocenzo XI

Non è ancora chiara la dinamica perché l’incidente sul lavoro è avvenuto da poco, intorno alle 12. Al momento, sappiamo che una persona, di cui non sono note le generalità, è rimasta incastrata in un tunnel, dopo essere precipitata in una ‘voragine’ che si sarebbe aperta in un negozio che è in ristrutturazione. Sul posto i Vigili del Fuoco, che stanno cercando di estrarre la persona con non poche difficoltà, e i Carabinieri della Stazione Trastevere, che dovranno effettuare i rilievi. E indagare sull’ennesimo incidente sul lavoro.

Seguiranno aggiornamenti