Roma, banda del buco affitta una stanza nel B&B e fa il colpo in gioielleria: caccia ai malviventi

Hanno preparato tutto con cura. Fingendo di essere turisti, hanno prenotato, ovviamente con nomi e documenti falsi, una stanza in un Bed and Breakfast di Roma. Poi, invece di andare a vedere i gioielli storici, artistici e architettonici della Capitale, si sono “accontentati” di vedere quelli del negozio di sotto, portandoseli pure via.

“Correte, c’è una rapina”

La scoperta è stata fatta alle 14:27 di oggi, 28 gennaio, quando alla centrale di polizia è arrivata una segnalazione di rapina indicano che i ladri sono in azione in via Candia, a due passi dalla metro Ottaviano, da San Pietro e dai Musei Vaticani, nel quartiere Prati. L’operatore al telefono invia immediatamente la pattuglia Prati 1. Ma quando gli agenti arrivano sul posto, con loro sorpresa si accorgono che, nella gioielleria dove era stato indicato il reato, non c’era stata nessuna rapina.

I malviventi, invece, avevano praticato dal pavimento del sovrastante B&B, dal quale si erano “comodamente” calati. Poi avevano asportato i gioielli in esposizione, per poi risalire e andarsene con tutta tranquillità. Un furto ben studiato e commesso nell’orario di chiusa per il pranzo della gioielleria, quindi tra l’una e presumibilmente le due. I malviventi, dopo aver commesso il colpo, hanno lasciato la stanza e sono fuggiti senza lasciare tracce. Il valore della merce rubata è ancora da quantificare. I poliziotti hanno avviato le indagini, e per identificare gli autori del colpo analizzeranno i video delle telecamere di sorveglianza dei negozi della zona, nella speranza che abbiano catturato immagini utili al riconoscimento dei malviventi.

Banda del buco in banca

Giusto un mese fa la tecnica del foro era stata usata per tentare la rapina in banca a Piazza Irnerio. Il 29 dicembre, intorno alle 8 e 30, in piazza Irnerio, due rapinatori sono entrati nella banca praticando un buco nella parete del locale vicino, che fino a tre anni fa ospitava un’erboristeria. I dipendenti della filiale e il direttore si sono trovati di fronte all’improvviso i due uomini, con il volto coperto da passamontagna, una maschera di Anonymus e armati di pistola, che hanno detto: “Se fate i bravi non vi succederà nulla”.

La rapina sarebbe anche potuta riuscire, se in quel momento non fossero passati dei clienti che hanno visto tutta la scena dal vetro. I clienti hanno ovviamente dato l’allarme e, in pochissimo tempo, sul posto sono arrivati i poliziotti, che hanno arrestato i due, un 40enne e un 46enne entrambi romani.