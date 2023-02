Roma, pranzo con…furto: approfittano della sua distrazione e lo derubano, acciuffati giovani ladri

Roma. L’ho avevano puntato e poi, approfittando della sua distrazione, gli hanno sottratto il costoso computer. Ad agire erano in due – un 23enne e un 24enne di origini peruviane – che sono poi stati arrestati, in flagranza di reato, dai Carabinieri del Comando di Roma piazza Venezia. I ladri, entrambi senza fissa dimora e già noti alle Forze dell’Ordine, sono adesso gravemente indiziati di furto aggravato in concorso.

Il furto in centro e l’intervento dei militari

I fatti sono avvenuti in via Solferino. Vittima del furto un turista italiano che stava pranzando tranquillamente seduto ai tavoli di un ristorante. Preso di mira dalla coppia di giovani ladri, l’uomo – senza rendersene conto – è stato derubato del costoso pc portatile che aveva con sè. L’accaduto non è però passato inosservato ai Carabinieri che, notando la scena, sono subito intervenuti arrestando i due e recuperando il pc. I malviventi sono poi stati accompagnati in caserma e trattenuti.

La denuncia e l’arresto

La vittima invece ha presentato querela presso il Comando di piazza Venezia ed ha potuto così riappropriarsi del suo pc. Nelle aule di piazzale Clodio l’arresto è stato convalidato per entrambi e al termine del rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Roma li ha condannati a 8 mesi di reclusione e 400 euro di multa.