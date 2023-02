Roma, rissa nel chiosco per portare a termine il furto: il proprietario le scopre, loro lo picchiano

Roma. Un tentato furto rocambolesco, avvenuto presso il chiosco di un distributore. La donna incriminata, assieme alla collaborazione di una complice, ha tentato di sottrarre alcuni oggetti da un negozio, ma poi è stata scoperta dal proprietario, e da lì ne è nata una rissa furibonda. Le due complici lo hanno picchiato e sono anche riuscite e sottrargli il portafogli durante la colluttazione.

Rissa in un chiostro dopo il tentato furto: due donne picchiano il titolare

Il colpo doveva essere semplice, rapido, senza troppe sovrastrutture o piani strategici. Il gatto e la volpe avevano puntato un chiosco di un distributore sulla via Ardeatina. Doveva essere un colpo facile, forse ci sarebbe stato da ingannare il titolare, ma ad ogni modo nulla di troppo complicato, devono aver pensato le due complici, le quali non ci hanno pensato due volte e si sono dirette verso il loro obiettivo prefissato. Non c’era, probabilmente, qualcosa nello specifico da rubare, sicuramente oggetti rivendibili, di un certo valore, oppure del denaro. E così è iniziato tutto, che si è concluso, poi, con un arresto per una delle donne implicate nella dinamica.

La dinamica dell’aggressione nel chiostro di Roma

E così, presso il chiosco di un distributore in via Ardeatina, gli agenti della Sezione Volanti e del Commissariato Colombo hanno arrestato per furto una donna di 57 anni. Quest’ultima, assieme ad una complice, come anticipato, ha cercato di sottrarre alcune merci esposte all’interno del negozio. Ma senza successo, perché è stata immediatamente scoperta dal titolare del negozio. Nonostante ciò, le due colleghe non si sono date per vinte, e hanno ingaggiato una vera e propria rissa con il titolare. Nonostante la confusione e i colpi, le due sono comunque riuscite nel corso della colluttazione a sottrarre il portafoglio dalla tasca della giacca del gestore del locale. La complice più giovane è riuscita comunque a darsi alla fuga con una parte del denaro presente nel portafogli, la 57enne invece, inciampando, è stata bloccata dai proprietari fino all’arrivo degli agenti.