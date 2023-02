Roma, bambino spagnolo si perde per il Centro Storico: ritrovato dai Carabinieri al Colosseo

Attimi di terrore per una famiglia spagnola in vacanza a Roma, che dopo pranzo aveva visto allontanarsi il proprio figlio più piccolo per le strade della Capitale. Forse per la distrazione dei genitori, o semplicemente per quella bonaria imprevedibilità che contraddistingue tutti i bambini, il fanciullo si era allontanato dalla propria famiglia, facendo perdere le proprie tracce per le strade del Centro Storico capitolino. Immediato l’allarme dato alle Forze dell’Ordine, che in poco tempo hanno, fortunatamente, rinvenuto il piccolo nella zona del Colosseo.

Il bambino che si era perso a Roma

Poco prima delle 14 di oggi, un bambino spagnolo di 5 anni, mentre si trovava all’interno del Vittoriano in visita con i genitori e il fratello più grande si è allontanato scomparendo tra la folla di turisti. I genitori hanno subito dato l’allarme agli addetti alla sicurezza del Vittoriano che hanno avvisato i Carabinieri del Comando di Piazza Venezia. Immediatamente diramate le ricerche, il piccolo – allontanatosi a piedi da solo per circa 1,5 km – veniva avvistato dalla pattuglia di Carabinieri della Compagnia Speciale di Roma, nei pressi della fermata metro “Colosseo”.

Accertata la dinamica del suo allontanamento, il piccolo è stato accompagnato presso il vicino Comando Arma di Piazza Venezia, ove ha potuto riabbracciare i genitori. Nonostante il grande spavento della mamma, si può parlare di una storia a lieto fine per la famiglia spagnola. Infatti, in poco tempo si è manifestato il miracolo di poter riabbracciare il proprio bambino. Tutto, in una storia che purtroppo poteva aver per altri epiloghi.

Basti pensare come a Roma, così come in altre città d’Italia, sono molteplici i casi di bambini rapiti o a cui hanno fatto sparire le proprie tracce da quel giorno. Non solo per mano della criminalità organizzata, magari legata al traffico di organi umani, ma anche per colpa di pedofili o persone che vendono il corpo dei minori attraverso il dark web o mercato nero.