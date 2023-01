Scontro tra due auto: donna incinta all’ottavo mese perde il bambino

Tragedia sulle strade dalla provincia di Frosinone, dove in gravissimo incidente d’auto, una giovane donna ha perso il bambino che portava in grembo. Subito soccorsa la ragazza incinta, i medici che l’hanno soccorsa non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del bimbo, che era all’ottavo mese di gestazione. Sono ancora ignote le dinamiche dell’incidente, che all’interno hanno anche coinvolto un altro signore.

Donna perde il bambino all’ottavo mese dopo un incidente stradale

Storie terribili e che nessuno vorrebbe mai raccontare. Una giovanissima ragazza, all’ottavo mese di gravidanza e che sognava di diventare mamma tra qualche settimana, deve arrendersi a un destino beffardo. Un bruttissimo incidente stradale, probabilmente un frontale, le ha fatto perdere il figlio che portava in grembo. Una tragedia d’immane portata, non solo per il dolore umano ma anche per la ferita psicologica che apre una simile faccenda.

Dopo l’incidente, subito i soccorsi sono arrivati per la donna, uscita in gravi condizioni per l’incidente subito. Paramedici e medici, hanno provato a fare l’impossibile per salvare il bambino nella giovane mamma, dovendosi però arrendere alla realtà dei fatti, ovvero che ogni manovra è stata purtroppo inutile per salvargli la vita e proseguire la gravidanza. Preoccupano anche le condizioni della giovane ragazza, che è stata trasferita in un ospedale di Roma per la gravità delle ferite riportate.

L’incidente a Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone

Lo scontro tra le due autovetture sarebbe avvenuto a Ripiano, in località di Monte San Giovanni Campano nel frusinate. Le due autovetture devono essersi prese dopo un frontale, lasciando in condizioni critiche la ragazza che era alla guida di una vettura. Dai dati emersi, la giovane donna proveniva da Boville Ernica. L’altro uomo coinvolto nell’incidente mostruoso, residente all’interno del Comune di Monte San Giovanni Campano, è stato dimesso invece durante l’arco della giornata.