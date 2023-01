Incidente a Fiumicino, paralisi del traffico da oltre un’ora sul viadotto di via dell’aeroporto

Incidente, Fiumicino. Un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 19 gennaio 2023, e che sta comportando non pochi problemi per la cittadinanza tutta, in particolar modo, com’era prevedibile, per gli utenti del traffico, bloccati da oltre un’ora in prossimità del sinistro verificatosi. Le dinamiche che hanno portato all’incidente non sono ancora chiare, così come la condizione dei passeggeri che si trovavano a bordo delle due vetture coinvolte nello scontro. Una cosa è certa: il traffico è imbottigliato da tempo, e ora, come riferisce un utente del web, starebbero iniziando a far defluire le code con un percorso alternativo. Ma cosa è successo?

Le testimonianze sull’incidente e il blocco del traffico

Le testimonianze frammentarie di chi si trovava sul posto hanno parlato di un tamponamento, che si è verificato sul viadotto di via dell’aeroporto. Pare, dunque, che a causa di un tamponamento tra due auto, una vettura poi si sia messa di traverso sulla carreggiata di percorrenza, rendendo impossibile di fatto il passaggio delle auto, e impedendo in tal modo qualsiasi possibilità di movimento per le auto che si trovavano di passaggio su quel tratto. Insomma, un incidente che ha comportato così almeno un’ora di attesa sul tratto interessato, a testimoniarlo alcuni utenti del traffico, che scrivono: ”La gente è bloccata da un’ora sul ponte e non si cammina.”, e chi aggiunge proprio negli ultimi minuti: ”Stanno facendo tornare indietro contromano”. Nel dettaglio, Il viadotto di via dell’aeroporto risulta bloccato in direzione Ostia, all’altezza dell’uscita di Fiumicino Sud. Il Comune consiglia l’uscita a Fiumicino nord. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco per le necessarie operazioni e i rilievi per la dinamica. La paralisi del traffico ha coinvolto l’intera Madonnella, sul viadotto di via dell’aeroporto in entrambe le direzioni, e problemi anche sulla Portuense.