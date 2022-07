Roma brucia, ancora un incendio a Serpentara (FOTO)

Roma. Non c’è davvero pace per la Capitale che continua, purtroppo, ad essere funestata dagli incendi. Dopo il rogo avvenuto in via della Pisana, un altro terribile incendio si è sviluppato in zona Fidene- Serpentara.

Incendio a Serpentara: cosa sta succedendo

Le fiamme si sono sviluppate oggi, domenica 17 luglio, in Largo Labia e sul viadotto, minacciando anche il vicino benzinaio. Al momento le cause del rogo non sono chiare ma i Vigili del Fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e domare l’incendio.

A dare l‘allarme i residenti, sono infatti davvero numerosi i commenti che in questi minuti si stanno avvicendando sui social. A destare una comprensibile preoccupazione la presenza di un’estesa colonna di fumo nero, come visibile dalle foto riportate di seguito.

Seguiranno aggiornamenti